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20 saat sonra cansız bedenine ulaşıldı

Bursa'da kızıyla beraber tarlaya giden Alzheimer hastası bir kadının cansız bedeni 20 saat sonra ormanlık alanda bulundu.

20 saat sonra cansız bedenine ulaşıldı

10 Haziran 2018 13:13

Olay, Bursa'nın Keles ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün öğlen saatlerinde kızı ile beraber tarlaya giden Alzheimer hastası Gülsüm Bozkuş (85), bir anda ortadan kayboldu. Annesi bir süre dönmeyince köyün kameralarına baktıran kız, annesinin kaybolduğunun farkına vardı. Yaşlı kadın için seferber olan köylüler kendi imkanları ile bulamayınca arama kurtarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen NAK, AFAD, JAK, BAKUT, AKUT, YAK, ANDA ve Asil Çelik arama kurtarma ekipleri, Alzheimer hastası Gülsüm Bozkuş'u bulmak için arama çalışması başlattı. 

20 saat sonra kaybolan yaşlı kadının ormanlık alanda cansız bedenine ulaşıldı.  

Ali Erdem

 

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