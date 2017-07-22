20 ton çalıntı zeytin ele geçirildi

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ’ın Ergene ilçesindeki bir yağ fabrikasından bir tır dolusu zeytinyağını sahte kimlik ve evraklarla yine sahte plakalı tıra yükleyen dolandırıcılar, İstanbul Bayrampaşa hâlinde zeytinyağlarını piyasaya sattı. Nakliye dolandırıcıları, daha sonra Manisa’nın Akhisar ilçesindeki bir zeytin fabrikasından yine aynı yöntemle 20 tonluk zeytini alarak Bayrampaşa’ya geldi. Burada alıcı bulamayan dolandırıcılar, zeytinleri satmak için Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesine geldi. Bir alıcı zeytinlerin piyasa değerinin altında fiyata satılmak istenmesinden şüphelenerek zeytin firmasını arayınca olay açığa çıktı. Alıcı, bunun üzerine durumu polise bildirip tekrar zeytin firması ile irtibata geçti. Polis, aksiyon filmlerini aratmayan bir operasyon gerçekleştirdi. Alıcı kılığına giren polis, dolandırıcılar Ömer D., Hakan T. ve Doğan K. ile Bülent Ecevit Parkı’nda buluştu. Bu sırada yapılan operasyonla 3 zanlı suçüstü yakalanarak gözaltına aldı. Zanlıların zeytinleri sakladıkları deponun yerini söylemesi ile polis, 20 tonluk zeytine el koydu. Gözaltına alınan şüpheliler, sabah adliyeye sevk edilecek.

Uğur Arslan