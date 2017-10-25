20 yaşındaki gence uyuşturucu ticaretinden 12,5 yıl hapis

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Hastanebaşı mevkisinde 2016 Kasım ayında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbarat doğrultusunda uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 20 yaşındaki İlker A.’yı takibe aldı. İlker A.’nın bir kişiye sattığı ileri sürülen bir miktar bonzai ele geçti. Olayla ilgili gözaltına alınan İlker A.’nın evinde yapılan aramada ise paketler halinde satışa hazır 40 gram bonzai ve 36 adet esctacy uyuşturucu hap ele geçirildi.

Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan İlker A. hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde "uyuşturucu ticareti" suçundan dava açıldı. Bugün görülen davanın son duruşmasında kendini savunan İlker A., "Ben Gürkan'a uyuşturucu satmadım, yoksa suçüstü yaparlardı. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti İlker A.'yı "uyuşturucu ticareti" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Muhammer Ay

