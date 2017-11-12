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20 yaşındaki gencin şüpheli ölümü

Çorum’un Sungurlu ilçesinde evinde fenalaşan 20 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

20 yaşındaki gencin şüpheli ölümü

12 Kasım 2017 21:35

Edinilen bilgilere göre, olay, ilçeye bağlı Çayyaka köyünde meydana geldi. Taylan Öney (20) evde fenalaşarak yere yığıldı. Elektrik çarpmasından şüphelenen ve panikleyen annesi durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan genç doktorların tüm müdehalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hastane morguna kaldırılan Taylan Öney’in kesin ölüm sebebinin otopsi sonucunun tamamlanmasının ardından netlik kazanacağı belirtildi.

Şubat’ta askere gideceği öğrenilen Taylan Öney’in 5 gün önce babasını kaybettiği öğrenildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 

Serkan Şansever
 

 

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