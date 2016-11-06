Cumhuriyet Üniversitesi Timur Karabal Meslek Yüksekokulu'nda eğitim gören Maliye Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Kerim Keskin, Bankacılık Bölümü'ndeki arkadaşı 19 yaşındaki Kezban Şahin ile bir bankta oturdu. Daha sonra yurda gitmek için ayağa kalkan Keskin aniden fenalaşarak yere yığıldı. Çağrılan ambulansla Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan üniversite öğrencisi doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Keskin'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Üniversite öğrencisinin kalp krizi geçirmiş olabileceği üzerinde duruluyor. Olay sonrası Keskin'in yanında bulunan Kezban Şahin ise ifadesi alınmak üzere Suşehri Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Üniversite öğrencisinin Mersin'in Erdemli ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.

Uğur Yiğit