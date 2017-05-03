20 yıldır günlerini mezarlıklarda geçiriyor

Ortaokuldan sonra eniştesinin yanında mermerciliğe başlayan 35 yaşındaki Evren Kıraç, mermerden mezar taşı yaparak ömrünün 20 yılını mezarlıklarda geçirdi. Mermer ustası Kıraç, 15 yaşında eniştesinin mermer dükkanında işe başladığını, 20 yıldır mezar yaptığını, artık kabristanların kendisinin iş yeri olduğunu söyledi. Çocuk yaşlarda işe başlayınca mezarlığa girerken ilk zamanlarda korktuğunu ama gün geçtikçe alıştığını belirten Kıraç, “Mezarlık da olsa artık burası bizim için iş yeri, çok zorlanmadan bu zamana geldik. Mezarlıkta ölümle iç içesin, insan işte o yüzden günahtan çekinir oluyor. İster istemez hal ve hareketlerine dikkat ediyorsun. Mezarlıktan olunca ölüm her zaman aklında oluyor. İlginç olmasa da, rüyamda mezar yapıyorum. Devamlı mezarlıkta çalıştığım, için gece rüyama giriyor. Tek başına olunca günde 7-8 saat mezarlıkta çalışıyorum. Şu ana kadar 5 bin kişinin mezarını yaptım. Amcalarımın, dayılarımın, halalarımın, babaannemin mezarlarını yaptım. İster istemez akrabalarımı yapınca etkileniyor insan, diğer insanlarınkini tanımadığın için rahatlıkla yapıyorsun ama tanıdığın bir akrabanın mezarını yaparken onunla geçirdiğin günler sürekli aklına geliyor. Onun söylediği sözler aklına geliyor. O yüzden biraz daha zor oluyor. Bizim meslek hem bedenen hem de ruhen zor bir meslek” dedi.

“5 bin mezar yaptım”

Ölmeden önce mezarını yaptıran vatandaşların da olduğunu aktaran Evren Kıraç, “20 senedir bu işi yapıyorum ortalama 5 bin tane mezar yapmışımdır. Gün geliyor, bir gün de benim mezarı yapan olur mu diye insanın aklından geçiyor. İnsanlarımızın geneli, mezar yaptırırken, çok lüks olmasın, yeri belli olsun yeter düşüncesinde ama parasına göre lüks isteyenler de oluyor. Parası olan granitten olmayan mozaikten yaptırtıyor. En nihayetine parası olan da olmayan da annesinin, babasının, atasının mezarını yaptırmaya gayret gösteriyor. Ölmeden önce mezarını yaptıran var. Ben öldükten sonra, mezarı yapılır ya da yapılmaz kuşkusu içinde olanlar gelip mezarını yaptırıyor. Zaten 45-50 yaşından sonra ölüm daha çok aklına geliyor, o yaşlardakilerden bazıları ölmeden önce gelip mezarını yaptırıyor” şeklinde konuştu.

“Mezarcılık yok olmayacak bir meslek ama yetişen nesil yok"

Mezarcılığın bitmeyen bir meslek olduğunu ama çırak bulmakta zorlandıklarını vurgulayan Evren Kıraç, “Mezarlık olduğu için ilk başta korku veriyor ve kimse çalışmak istemiyor. İkincisi ağır ve yorucu bir meslek, günümüz gençlerinde bu mesleği devam ettirebilecek birilerini bulmak zor. Şu anda mevcut olan 25-30 arası dükkan var. Bunların sahipleri bu işi 20-25 seneden beri yapan insanlar, onların yanında yetişen nesil yok. Aslından ‘ölümsüz bir meslektir’ derler, mezarcılık bitmeyen bir meslek ama yetişen yok” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlara da seslenen Kıraç, “20 senedir mezarlıklarda günüm geçiyor. Belediye çalışanları ve görevliler mezarlıkları temizliyorlar ama vatandaşlar da kendi yakınlarının mezarlarının etrafını temizlese buralar daha temiz olur” mesajını verdi.

Mustafa Köken - Muhammed Emin Beytul