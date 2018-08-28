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20 yıldır kafasında çivilerle yaşıyor

Şanlıurfa’da 20 yıl önce kafasına çivili zincirle vurulduktan sonra çivilerle birlikte yaşayan 43 yaşındaki terzi, tedavi için yardım bekliyor.

20 yıldır kafasında çivilerle yaşıyor

28 Ağustos 2018 13:49
20 yıldır kafasında çivilerle yaşıyor - Tıkla İzle

Şanlıurfa’da 43 yaşındaki terzi Abdulkadir Özeren, 20 yıl önce, gece işten çıktıktan sonra evine gittiği sırada iddiaya göre kafasına çivili zincirle kimliği belirsiz kişi veya kişilerce vurularak yaralandı. Kafasına aldığı darbe ile yere yıkılan Özeren, kaldırıldığı hastanede tedavisinin ardından taburcu oldu. Yaklaşık bir hafta sonra kafasında şişlik oluşmasıyla tekrar hastaneye giderek röntgen çektiren Özeren, kafatasında yaklaşık 30 adet çivi ve toplu iğneye benzer metal maddelerin olduğu tespit edildi. Bekar ve tek başına yaşayan Özeren, yaklaşık 15 kez kendi imkanlarıyla ameliyat olduğunu, tamamen iyileşmesi için ise Antalya’da olması planlanan ameliyat için maddi durumunun olmadığını ifade ederek, hayırsever işadamlarından ve devlet büyüklerinden yardım istedi. Antalya Akdeniz Üniversitesi’nde ameliyat için başvuru yaptığını aktaran Özeren, tedavi için gerekli parayı bulamazsa ameliyat olamayacağını söyledi.

“20 yıldır kafamdaki maddelerle yaşıyorum”

Terzilik mesleğini bir ustanın yanında sürdüren fakat sağlık sorunları yüzünden sürekli işi bırakmak zorunda kaldığını dile getiren Abdulkadir Özeren, “20 yıl önce bir darbe aldım kafamdan, darbe sonucu kafam bir ceviz büyüklüğünde şişti. Daha sonra bu ceviz büyüklüğündeki şişlik patladı. İlk olarak Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi gittim. Orada ilk tedavimi olduktan sonra Adana'ya sevk ettiler. Adana Balcalı Hastanesi'nde film çektiler, madde olduğunu gördük. Burada doktorlar, bana dedi ki ‘Burada seni tedavi edersek ya kör olursun ya da felç kalırsın’ daha sonra tedavi olmadım. Öyle kaldım. Maddi imkanlarım olmadığı için başka yere de gidemedim. Daha sonra askerlik çağım geldi, askere gittim. Askerlik yaparken fenalaştım tedavi için Isparta'ya gönderildim. Isparta'da 4 kez ameliyat oldum.

Daha sonra 3 kere de Çorlu'da ameliyat oldum. Ayaklarımdan ve baldırlarımdan sürekli parçalar alınarak başıma monte edildi. Defalarca ameliyat oldum bir türlü tam sağlığıma kavuşamadım. Tam sağlığıma kavuşabilmek için Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi olabileceğimi söylediler. Maddi durumum kötü olduğu için oraya gidip tedavi olamıyorum. Hayırseverlerden ve devlet büyüklerimden yardım bekliyorum” diye konuştu.  

Bekir Basmacı
 

 

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