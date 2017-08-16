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20 yıllık öğretmen evinde ölü bulundu

Antalya’nın Demre ilçesinde kendisinden 10 gündür haber alınamayan 20 yıllık öğretmen, evinde ölü bulundu.

20 yıllık öğretmen evinde ölü bulundu

16 Ağustos 2017 10:36

Edinilen bilgiye göre, Beymelek Şehit Abdurahman Esen Ortaokulu’nda teknoloji tasarım öğretmenliği yapan Hüseyin Odabaşıoğlu’dan (62), 10 gündür haber alınamadı. Yalnız yaşayan Odabaşıoğlu’nun dün akşam 18.00 sıralarında Gökyazı Mahallesi Sırrı Aslaner Apartmanındaki dairesinden kötü kokuların gelmesi üzerine komşuları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis kapıyı açarak içeriye girdiğinde Odabaşıoğlu’nun banyoda yerde yatar vaziyette cansız bedeniyle karşılaştı. Cesedi çürümüş halde bulunan öğretmenin evine olay yeri inceleme ekipleri çağrıldı.

İncelemenin ardından Odabaşıoğlu’nun cenazesinin otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna sevk edilmesi için olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri talep edildi. İçeriye giren 5 kişilik ekip ise özel korumalı elbiseleriyle eve girerek Odabaşıoğlu'nun cenazesini çıkardı. Bu sırada Odabaşıoğlu'nun ölüm haberini duyan İlçe Milli Eğitim Müdür Cengiz Coşkun da öğretmenin evine geldi.

20 yıldır öğretmenlik yaptığı öğrenilen Hüseyin Odabaşıoğlu’nun kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği düşünülüyor. 

Suat Metin

Etiketler: 20 yıllık öğretmen, antalya, ölü bulunma


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