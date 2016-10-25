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200 bin ebeveyn çocuklarının 'İlk 6Yıl'ı için cepten rehberlik alıyor

Türkiye Vodafone Vakfı'nın AÇEV işbirliğiyle geliştirdiği, bugüne kadar 200 bine yakın kez indirilen çocuk gelişim rehberi 'İlk6Yıl' mobil uygulaması ile çocukların ilk 6 yıldaki gelişiminin takip edilmesini sağlanacağı belirtildi.

200 bin ebeveyn çocuklarının İlk 6Yılı için cepten rehberlik alıyor

25 Ekim 2016 12:03

Türkiye Vodafone Vakfı'nın 'Vodafone Önce Kadın' programı altında Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) işbirliğiyle Ekim 2014'te geliştirdiği ve düzenli olarak güncellemeleriyle yenilediği 'İlk6Yıl' mobil uygulaması 200 bine yakın kez indirildiği açıklandı. Yapılan açıklamaya göre; anne ve babalara destek olmak amacıyla geliştirilen uygulama, çocukların yaşamındaki en önemli dönem olan ilk 6 yıldaki gelişimin mobil teknoloji aracılığıyla takip edilmesini sağlıyor. Ekim 2014'ten beri uygulama mağazalarından ücretsiz olarak indirilebilen 'İlk6Yıl' uygulaması, bin 200 maddelik bilgi haznesiyle anne ve babalar için bir rehber görevi görüyor. Çocukların doğumundan 6 yaşına kadar geçen her ay için özel bilgiler ve öneriler içeren uygulama anne ve babaların çocuklarına tam ihtiyacı olduğu anda destek vermesini sağlıyor. Uygulamada bulunan özel takvim sayesinde tüm doktor randevuları ile önemli tarihler not alınıyor ve hatırlatma yapılıyor.
Yapılan açıklamaya göre; Google Play ve Apple Store uygulama mağazalarından ücretsiz indirilebilen uygulama, AÇEV tarafından hazırlanan özgün içeriklerle, çocuğun yaşına göre öneriler sunduğu, çocuğun gelişim özelliklerine göre farklı başlıklar altında sunulan bu bilgilerin; fotoğraflar, eğitici videolar ve animasyon filmlerle desteklendiği ve iki günde bir kullanıcının telefonuna geldiği bildirildi. Uygulamada ayrıca, çocuğun boy ve kilosunun takip edilebileceği ölçüm ve yine çocuğa ait fotoğraf ve videoların saklanabileceği ve paylaşılabileceği albüm alanları da bulunduğu belirtildi.

Türkiye Vodafone Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gizem Keçeci, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, teknolojiyi hayatın hizmetine sunarak toplumsal değişimin ve gelişimin öncüsü olmak için çalıştıklarının altını çizerek, "Türkiye Vodafone Vakfı olarak, bilgiye hızlı erişim sunan mobil iletişim teknolojilerinin aileler ve bireylerin yaşamlarına da doğrudan katkıda bulunduğuna inanıyoruz. Türkiye'nin dijital dönüşümüne öncülük etme hedefiyle çalışan bir şirket olarak, bilgiye erişimi her an herkes için ulaşılabilir kılmak zorunda olduğumuzu biliyoruz. Araştırmalar, çocuğun kişilik gelişiminin büyük ölçüde okul öncesi dönemde tamamlandığını ortaya koyuyor. Dolayısıyla çocuğa yapılacak en büyük yatırımın da bu dönemde olması gerekiyor. Bu nedenle anne ve babaların hayatına da teknoloji ile dokunarak, mobil iletişimin gücüyle ailelerin çocuklarını güçlü bireyler olarak yetiştirmesine destek olmak istedik. Bu doğrultuda ailelere bu süreçte ihtiyacı olan uzman desteğini mobil iletişimin gücü ile sunmak üzere AÇEV işbirliğiyle 'İlk6Yıl' uygulamasını geliştirdik. Ekim 2014'te ücretsiz olarak sunduğumuz ve çocuğun doğumundan itibaren ilk 6 yıllık dönem için her aya özel gelişimsel bilgiler veren bu uygulamamızın gördüğü ilgi, ihtiyacın ne kadar büyük olduğunu kanıtlar nitelikte. Bu doğrultuda, uygulamayı yeni içeriklerle ve teknik geliştirmelerle de düzenli olarak güncelliyoruz. Vodafone 'Önce Kadın' Programı kapsamında sunduğumuz yenilikçi uygulamalarla, bilgiye erişim ve toplumsal dönüşüm konusunda üzerimize düşen görevi yerine getirmeye devam edeceğiz” dedi. 


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