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200 dolar ve 2 telefon için linç edilip yakıldılar

200 dolar ve 2 telefon için linç edilip yakıldılar
200 dolar ve 2 telefon için linç edilip yakıldılar

Ekvador’da çocukları kaçırmakla suçlanan ancak sadece hırsızlık yaptıkları anlaşılan biri kadın 3 kişi, içinde bulundukları araçla birlikte yakılarak öldürüldü.

Ekvador'un güney sahilinde bulunan Posoroja kasabasında 1'i kadın 3 hırsız, 200 dolar ve 2 cep telefonu çaldı. Şüpheliler olaydan kısa süre sonra yakayı ele verdi. Fakat sosyal medyada üç hırsızın yabancı uyruklu olduğu ve kasabaya çocuk hırsızlığı yapmak için geldikleri iddiası yayılınca kasaba sakinleri, 3 zanlının tutulduğu polis karakolunun etrafını sardı. Kasaba sakinleri suçluların kendilerine verilmesini istedi. 

Polis olayın yanlış anlaşıldığını açıklarken, polis ekipleri bir taksiyle 3 hırsızı polis karakolundan başka bir şehre transfer etme kararı aldı. Kasaba sakinleri, hırsızların takside olduğunu öğrenince, taksiyi içerisindeki 3 şahısla beraber yaktı. 3 hırsız, herkesin gözleri önünde yakılarak öldürüldü. 

Yaşanan olayla ilgili olarak açıklama yapan Polis Generali Tannya Varela, "3 ölü var. 3'ü de Ekvadorlu” açıklamasında bulundu. Varela, kızgın kalabalığı kontrol almakta zorlandıklarını ve içinde 3 hırsızın bulunduğu taksi haricinde polis karakolunun da ateşe verildiğini ifade etti.  

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