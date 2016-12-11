Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ekonomiye destek için yaptığı çağrıya Spor Toto 2. Lig takımlarından Kocaeli Birlikspor da destek verdi. Birlikspor, başlattığı “Dolarını bozdurana kombine hediye” kampanya kapsamında 200 dolarını Türk lirasına çeviren ve makbuzu getiren vatandaşlara takımın bir yıllık kombine kartını hediye edecek.

Kampanya hakkında bilgi veren Kocaeli Birlikspor Başkanı Erhan Yılmaz, "Devlet büyüklerimizin göstermiş olduğu vatan savunmasına biz de varız demek için bu kampanyayı başlattık. Bunun altında herhangi bir art niyet aranmasın. Bizim gibi kurumlar daha büyük kitlelere daha çabuk ulaşabiliyor. Şu anda inanılmaz bir şekilde bize geri dönüşler oldu, bu da bizleri son derece mutlu etti. Kampanyamızı dün gece başlatmamıza rağmen inanılmaz bir şekilde kulübümüze iletişim haline geçmiş onlarca taraftar var. Kombinesini almak için sırada bekliyorlar. Futbolcu kardeşlerimiz de bu haftayı atlattıktan sonra bu kampanyaya destek vereceklerini belirttiler" dedi.

Yeni sezon hedefleri hakkında ise Yılmaz, "Kendimize göre belirli hedefler koyarak yola çıktık. Şu anda hedeflediğimiz puan sıralamasındayız. Biz haftalık hedefler koyarak yolumuza devam ediyoruz. Sezon sonu başarı çıtasını gördükten sonra başarılıyız ya da başarılı değiliz diyebiliriz” diye konuştu.

Gürcan Yılmaz - İsmail Gündüz



