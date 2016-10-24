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200 golfçü Turkcell Platinum Golf Turnuvası’nda mücadele etti

Bu yıl ikincisine imza atılan Turkcell Platinum Golf Challenge, 22-23 Ekim tarihlerinde İstanbul’daki Kemer Country Golf Kulübü’nde tamamlandı. İki gün boyunca 200’ü aşkın golf tutkununun şampiyonluk için kıyasıya mücadele ettiği turnuvaya Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ve Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu da katıldı.


24 Ekim 2016 13:13

Turkcell Platinum’un golf sporuna verdiği destek bu sene de devam ediyor. Turkcell Platinum Golf Challenge 22-23 Ekim tarihlerinde İstanbul’daki Kemer Country Golf Kulübü’nde gerçekleştirildi. Bu yıl ikincisine imza atılan ve iki gün boyunca devam eden turnuva golf tutkunu pek çok ismi bu hafta sonu bir araya getirdi.
Turkcell Platinum Golf Challenge’a Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören başta olmak üzere, Erdem Kıramer, Erhan Kamışlı, Beyhan Benardete, Ahmet Özyazıcı, Beşiktaş eski yöneticilerinden Kıvanç Oktay eşi Meltem Oktay gibi isimler katıldı.

6 kategori, 6 şampiyon
İki gün süren turnuvaya kayıt veren 200’ü aşkın sporcu, “Erkekler A-B-C” ve “Kadınlar A-B” ile “Gençler” olmak üzere altı ayrı kategoride yarıştı. Turkcell Platinum Golf Challenge 23 Ekim Pazar günü 17.30’da düzenlenen ödül töreniyle sona erdi.

Turkcell Platinum Golf Challenge'ın kazananları ise şöyle:

Erkekler A: Jong Hwan Seo
Erkekler B: Vivek Chand
Erkekler C: Hakkı Akil
Kadınlar A: Hyung Young Shim
Kadınlar B: Nursel Çökelek
Gençler: Atala Esen
 

Etiketler: 200 golfçü Turkcell Platinum Golf Turnuvası


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