Diğer
Kategoriler

200 Katalan belediye başkanı Brüksel'e geldi

Katalonya'nın bağımsızlığını savunan 200 Katalan belediye başkanı, Avrupa Birliğine seslerini duyurmak için Brüksel’e geldiklerini belirtti.

200 Katalan belediye başkanı Brüksele geldi

07 Kasım 2017 17:25

Katalonya'ya özeklik istediklerini belirten 200 Katalan belediye başkanı bugün Brüksel'e geldi. Belediye başkanları, Katalonya'ya özeklik istediklerini açıklayarak, seslerini Avrupa Birliğine duyurmak için geldiklerini söyledi. Katalan belediye başkanları, "Ana amacımız Avrupa'yı Katalonya'daki olaylardan haberdar edip bizlere destek olmalarını sağlamak. Katalan siyasi mahkumlarının derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz" açıklamalarda bulundu.

İspanyol hükümetinin baskısından şikayet ederek Katalan meslektaşlarının cezaevinde olmasından büyük rahatsızlık duyduklarını belirten belediye başkanları, İspanyol hükümetinin davranış biçiminin insan haklarına ve demokrasiye aykırı olduğunu söyledi. 

Büşra Altınkaya
 

Etiketler: Katalonya

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 20°C

  • Ankara

    Ankara 13°C

  • İzmir

    İzmir 24°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 16°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç