200 Katalan belediye başkanı Brüksel'e geldi

Katalonya'ya özeklik istediklerini belirten 200 Katalan belediye başkanı bugün Brüksel'e geldi. Belediye başkanları, Katalonya'ya özeklik istediklerini açıklayarak, seslerini Avrupa Birliğine duyurmak için geldiklerini söyledi. Katalan belediye başkanları, "Ana amacımız Avrupa'yı Katalonya'daki olaylardan haberdar edip bizlere destek olmalarını sağlamak. Katalan siyasi mahkumlarının derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz" açıklamalarda bulundu.

İspanyol hükümetinin baskısından şikayet ederek Katalan meslektaşlarının cezaevinde olmasından büyük rahatsızlık duyduklarını belirten belediye başkanları, İspanyol hükümetinin davranış biçiminin insan haklarına ve demokrasiye aykırı olduğunu söyledi.

Büşra Altınkaya

