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200 kilometre hızda tehlikeli şov

Kuzey Marmara otoyolunda motosikletli bir genç, arkadaşına 200 kilometre hızla gittiği sırada grafiti yaptırdı. 3. köprüden de geçen genç, şov uğruna herkesin canını tehlikeye attı. Motosikletli sürücü, o anları kaydedip bir de sosyal medyada yayınladı.

200 kilometre hızda tehlikeli şov

26 Haziran 2018 10:57
200 kilometre hızda tehlikeli şov - Tıkla İzle

İstanbul’da Kuzey Marmara otoyolunda motosikletli bir genç, seyir halindeyken üzerine giydiği tişörte arkadaşına grafiti yaptırmak için hazırlık yaptı. Hazırlıklarının tamamlayan gençler ardından motosikletlerine binerek otoyola çıktı. Seyir halindeyken tişörte grafiti yapmak için harekete geçen gençler, Kuzey Marmara otoyolunda dakikalarca şov yaptı. Akan trafikte motosikletle zaman zaman 200 kilometre ve üstüne çıkan motosiklet sürücüsü, hem kendi hem arkadaşları hem de sürücülerin canını tehlikeye attı. Bu şekilde Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden de geçen gençler, tehlikeli şovlarını sürdürdü. Motosikletliler tüm bu yaşananları ise kask kameralarıyla kaydedip bir de sosyal medyada yayınladı. 

Doğan Can Cesur

 

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