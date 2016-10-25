Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesine bağlı Donalar köyünde Satılmış Elik’e ait av köpeği, bölgede bulunan kapalı HES kanalına düştü. Yaklaşık 200 metrelik kapalı kanala düşen köpeğini kurtarmak için Satılmış Elik, Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinden yardım istedi. Bunun üzerine Kastamonu AFAD ekipleri, söz konusu HES kanalına giderek av köpeğini kurtarmak için hazırlıklara başladı. Uzun ve zorlu uğraşlar sonucunda 200 metrelik kapalı HES kanalına düşen av köpeği, Kastamonu AFAD ekiplerince sağ olarak kurtarıldı.

Av köpeğine kavuşan Satılmış Elik, Kastamonu AFAD ekiplerine teşekkür etti.

Vedat Yunus İkizoğlu

