200 Şırnaklı öğrenci ilk kez İstanbul’da

Gaziosmapaşa Belediyesi “Biz Anadolu’yuz Projesi” kapsamında İstanbul’a ilk kez gelen 200 Şırnaklı öğrenciyi misafir etti. Öğrenciler Miniatürk, Topkapı Sarayı gibi İstanbul’un tarihi ve turistik yerlerini rehberler eşliğinde gezerek bilgi aldı. Çocuklar hem İstanbul’u tanıdı hem de yaşıtlarıyla hep birlikte eğlenmenin tadını çıkardı. Ardından Gopark Junior Salon’da düzenlenen yemekte öğrencilere Gaziosmanpaşa Kaymakamı Oktay Çağatay ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta eşlik etti. Öğrencilerin birbirleriyle tanışma ve sohbet etme imkanı yakaladığı proje sayesinde çocuklar hep birlikte eğlenmenin tadını çıkardı. Müzik ve çeşitli oyunların oynandığı yemekte Başkan Usta ve çocuklar hep birlikte halay çekti. Proje kapsamında Şırnak’tan İstanbul’a gelen çocuklar Gaziosmanpaşa’daki gönüllü öğrencilerle birlikte 3 gün boyunca İstanbul’un tarihi ve doğal güzelliğe sahip birçok noktasını gezecek. Şırnaklı çocukların İstanbul’da yaşayan öğrencilerin evlerinde misafir olacağı projede farklı coğrafi bölgelerde, farklı kültürlerle büyüyen çocuklar kaynaşma imkanı yakalayacak.

“Bize göre çok anlamlı bir proje”

Çocukların İstanbul’u tarihiyle tanıyıp birebir gezme fırsatı yakaladıklarını vurgulayan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, “Biz Anadolu’yuz Projesi kapsamında gerçekleştirilen bize göre çok anlamlı bir proje. İçişleri Bakanımıza bu projeden dolayı gerçekten teşekkür etmek istiyorum. ‘Biz Anadoluyuz’ dedi çocuklarımız Şırnak’tan buraya geldi, biz de ev sahibiyiz dedik onları bağrımıza bastık. Bu 200 çocuğumuzu kaymakamımızla birlikte ilçede 3 gün ağırlama sorumluluğunu yerine getiriyoruz. Elbette belki ilk kez yaptığımız belki bu güne kadar bizlerin uğraşıp da gerçekleştiremediği bir çalışmayı çocuklarımız hayata geçiriyor” ifadelerini kullandı.

“Deniz görmemiştim burada gördüm”

İstanbul’a ilk kez geldiğini ve çok beğendiğini dile getiren 12 yaşındaki Güneş Başak, “Burası çok güzel gezdik, gördük insanları muhteşem çok sevdim burayı keşke burada kalsaydım. İstanbul’u ilk defa görüyorum çok hoşuma gitti, çok sevdim. Topkapı Sarayı’nı bir sürü yeri gezdim, gördüm, tanıdım. Çok memnun kaldım, deniz görmemiştim burada gördüm. Denizi de çok sevdim yarın vapura da bineceğiz” şeklinde konuştu.

“Çok kalabalık bir şehir”

İstanbul’un çok güzel bir şehir olduğunu ve gezi sayesinde yeni birçok arkadaş edindiği için çok mutlu olduğunu dile getiren Enes Usal ise, “Şırnak’tan geliyorum Topkapı Sarayı’nı, Ayasofya’yı, Yerebatan Sarnıcı’nı gezdim. Çok kalabalık bir şehir” ifadelerini kullandı.

Ahmet Faruk Sarıkoç - Hasibe Karadağ