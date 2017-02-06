Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » 200 yıllık çivisiz cami yıllara meydan okuyor

200 yıllık çivisiz cami yıllara meydan okuyor

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde inşaatında çivi kullanılmayan Akçahatipler Köyü Merkez Camii, 200 yıldır cemaatini ağırlıyor.


06 Şubat 2017 13:40

Akçahatipler köyünde yer alan ancak resmi kayıtlarda kim tarafından inşa edildiği bilinmeyen iki katlı ahşap cami, Anadolu'nun ahşap mimarisinin en güzel örneklerinden birini oluşturuyor. Çevre köylerde başka cami olmamasından dolayı zamanında 10 köye hitap eden caminin duvarlarında tek parça olarak 10-15 santimetre kalınlığında kalaslar yer alıyor. Köy muhtarı Nizamettin Akkaya yaptığı açıklamada, caminin yaklaşık 200 yıllık olduğunu söyledi. Caminin 1959'da eskimiş ağaçlarının sökülerek yeniden restore edildiğini ifade eden Akkaya, şöyle konuştu:

"Camimiz köy halkı tarafından 9 yıl önce yeniden restore edilerek yeni haline getirildi. Dış cepheyle ilgili ihtiyaçlarımız var, bunu da köy halkı olarak yapmaya çalışacağız. Bu konuda yetkililerden de yardım bekliyoruz. Camimiz tamamen ahşap olduğundan köyümüze gelen vatandaşların ilgisini çekiyor. Camimiz ahşap olduğu için yeni bir cami yapılmasını istemedik. Camimizi daha iyi nasıl yapabiliriz ve tahtalarının çürümemesi için uğraşıyoruz."

Çaycuma ve Çevre Köylerini Kalkındırma Güzelleştirme ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Savaş Çiloğlu da, Zonguldak merkezinde yaşamasına rağmen işi nedeniyle geldiği ilçede fırsat buldukça namazlarını kılmak için camiye geldiğini belirterek, "Burada namaz kılarken tarihe yolculuk yapıyorum. Caminin mimarisi insanı etkiliyor" dedi.

"Camide ağaçtan yapılmış zikir tespihleri çekiliyor"

Cami imamı Mehmet Yeşildere, ağaçtan yapılan tespihlerin eskiden zikir için kullanıldığını belirterek, "Yapım tarihini bilmiyoruz. Camimizdeki ağaçtan yapılmış zikir tespihleridir. Kaç tane olduğunu bilemiyoruz boncuklarının çoğu kırılarak dökülmüş. Camimizin hiçbir camide olmayan bir diğer özelliği ise yüzde 10 kıble yönüne doğru inşasının eğimli yapılmasıdır. Bu da namazda rüku ve secde daha kolay olsun diye yapılmış" diye konuştu. 

Emrah Yıldız
 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 12°C

  • Ankara

    Ankara 11°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 18°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!