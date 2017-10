200 yıllık mezarlık her yıl sarıya bürünüyor

Doğuşlar Mahallesi'nde bulunan yaklaşık 200 yıllık olduğu iddia edilen mezarlık, her yıl olduğu gibi bu yıl da sarıya büründü. Doğuşlar Mahalle Muhtarı Şükrü Akın, mezarın kaç yıllık olduğuna dair resmi bir belgenin olmadığını belirterek, "Mezarımızın ne zamana ait olduğunu bilen yok.Mezar taşlarında siyah taşlar var.

Büyüklerimizden bize aktarılan en az 200 yıllık olduğu. Mezarımız her yıl Ekim ayının 15'inden sonra sarıya bürünüyor. Tüm mezarı kaplayan sarı renkli çiğdem çiçekleri kendiliğinden açıyor. Kasım ortalarında kuruyorlar. Şu an tüm kabristan çiçekle kaplandı. Mezarlığımız yoldan geçenlerin attığı sigara izmaritleri ile daha önceden iki yangın geçirdi. İçesindeki ağaçlarımız yandı ama her yıl açmakta olan sarı renkli çiğdem çiçekleri açmaya devam etti. Tek isteğimiz mezarlığımızın çevresinin duvarla bir an önce çevrelenmesi ve bakım yapılmasıdır" dedi.

Vehbi Sarıhan