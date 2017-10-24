Diğer
Kategoriler

200 yıllık mezarlık her yıl sarıya bürünüyor

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yaklaşık 200 yıllık olduğu tahmin edilen mezarlık, her yıl Ekim ayının 15'inden sonra sarı renkte çiğdem adı verilen çiçeklerle dolup taşıyor.

200 yıllık mezarlık her yıl sarıya bürünüyor

24 Ekim 2017 09:20

Doğuşlar Mahallesi'nde bulunan yaklaşık 200 yıllık olduğu iddia edilen mezarlık, her yıl olduğu gibi bu yıl da sarıya büründü. Doğuşlar Mahalle Muhtarı Şükrü Akın, mezarın kaç yıllık olduğuna dair resmi bir belgenin olmadığını belirterek, "Mezarımızın ne zamana ait olduğunu bilen yok.Mezar taşlarında siyah taşlar var.

Büyüklerimizden bize aktarılan en az 200 yıllık olduğu. Mezarımız her yıl Ekim ayının 15'inden sonra sarıya bürünüyor. Tüm mezarı kaplayan sarı renkli çiğdem çiçekleri kendiliğinden açıyor. Kasım ortalarında kuruyorlar. Şu an tüm kabristan çiçekle kaplandı. Mezarlığımız yoldan geçenlerin attığı sigara izmaritleri ile daha önceden iki yangın geçirdi. İçesindeki ağaçlarımız yandı ama her yıl açmakta olan sarı renkli çiğdem çiçekleri açmaya devam etti. Tek isteğimiz mezarlığımızın çevresinin duvarla bir an önce çevrelenmesi ve bakım yapılmasıdır" dedi. 

Vehbi Sarıhan
 

Etiketler: manisa, mezarlık

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 19°C

  • Ankara

    Ankara 17°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç