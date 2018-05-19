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200 yıllık tarihi bina çöktü

Kadıköy’de 200 yıldan fazla süredir ayakta olan dört katlı tarihi bina çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olamazken çöken tarihi binadan kopan parçalar sokağa döküldü.

200 yıllık tarihi bina çöktü

19 Mayıs 2018 05:35

Olay, 03.40 saatlerinde, Kadıköy, Rasimpaşa Mahallesi, Yeldeğirmeni Sokak’ta meydana geldi. Mahalle sakinleri, büyük bir gürültü duydu. Sokağa baktıklarında evlerinin yan taraflarında bulunan 200 yıldan daha fazladır ayakta olan dört katlı tarihi binanın çöktüğünü gördü. Durumu hemen polis ekiplerine haber verdi.
Binandan kopan parçalar sokağın bir kısmını kapattı. Binanın yıkıldığı sırada sokak içerisinden kimsenin olmaması herhangi bir can kaybı veya yaralanmaya neden olmadı.
Polis ekipleri, sokak içerisine güvenlik şeridi çekerek sokağı kapattı. Zabıta ve Belediye ekiplerine haber verildi. Çöken tarihi binanın herhangi bir faciaya mahal vermemesi için, çevrede bulunan araçlar sahiplerine ulaşılarak kaldırıldı.

Öte yandan çöken tarihi binanın olduğu sokakta bir çok dizi ve filmin çekildiği öğrenildi.
“Yıkılmadan 5 dakika önce buradan geçtim”
Mahalle sakinlerinden Davut Güngör “Saat 03.40 civarlarında buradan geçiyordum, hatta balkonun altından geçerken bir çatırdama sesi duydum. O yüzden burada biraz dolaştım. Daha sonra evden bakkala gitmek için çıktım, yıkılmıştı yani arkadaşlar falan hep dışarıdaydı. Altından geçtim, hatta üzerime toz falan da düştü ama rüzgardandır diye düşündüm. Yıkıldığı zaman çok şiddetli bir gürültü oldu. 200 yıldan daha fazladır olan bir binaymış. Biz hatta yıkılması için müracaatta bulunmuştuk çünkü burası çok işlek bir sokak, filmlerin falan çekildiği bir yer, trafik sıkıştığı zaman alternatif güzergah olarak kullanılan bir yer ama tarihi bir bina olduğu için yıkılması için izin çıkmadı” şeklinde konuştu.  

 

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