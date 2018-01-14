200 yıllık tarihi değirmen ilk günkü gibi hizmet veriyor

Safranbolu ilçesine bağlı Yazıköy’de bulunan tarihi Rum su değirmeni ilk günkü gibi yeniden un öğütmenin yanı sıra elektrik de üretiyor.

Tarihi su değirmenini dedelerinin 1820 yılında Rumlardan satın aldığı aktaran Mustafa Irmak, “Aslen Rum değirmeni. Rumlardan satın alınmış bir değirmen. Bize 1820 yılında geçmiş ama önce ne kadar bunu bilmiyoruz. Günümüze kadar değirmen olarak faaliyet göstermesine rağmen 1980’li yılında elektrikli değirmenlerin çoğalmasıyla birlikte su değirmenleri rağbet görmez oldu. Şimdi artık tekrar geriye dönüş gibi rağbet görmeye başladı. 2010 yılında 1.5 yıl süren tadilat ile hem restoran kısmı hem de değirmeni restore ederek yeniden hizmet vermeye başladık. Hemen yanımızdan geçen bir dere var. 500 metre yukarıda oluşan bentle dereden gelen suyla çalışan tarihi değirmende un ve salep öğütmenin yanında elektrik de üretiyoruz. Ayrıca köylünün mahsullerini de üretiyoruz. Bu değirmenin bir özelliği ark taşına alttan sürekli su çarpıyor ve ürünü soğuk olarak üretiyor. Taşlar döküm değil 200 yıllık orijinal taşlar. Buğdayı yakmadan geri verir. Buğday, mısır, arpa ve yulafın yanı sıra Tosya’dan pirinç bile getirip çekiliyormuş dedelerimizin zamanında” dedi.

Restoranda gelen müşterilerinin değirmende üretilen una ayrı bir ilgi gösterdiğini de belirten Irmak, daha sonra telefonla arayarak siparişlerin verildiğini de kaydetti.

Yasin Erdem

