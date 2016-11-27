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200 yıllık taş baskıda zeytin sütü üretiyor

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde evini butik otel olarak işleten vatandaş, bahçeye kurduğu 200 yıllık tarihi makinelerle zeytinleri taş baskıda sıkarak tamamen organik zeytin sütü üretiyor.

200 yıllık taş baskıda zeytin sütü üretiyor

27 Kasım 2016 09:49
200 yıllık taş baskıda zeytin sütü üretiyor - Tıkla İzle

Ayvalık’ın Mutlu köyünde yaşayan Erdinç Tügen bir yandan köydeki evini butik turizme açarken, bir yandan da taş baskı metoduyla zeytin sütü üretimi yapıyor. Kendi bahçesinde topladığı zeytinleri yaklaşık bin yıllık bir teknikle su ve katkı maddesi kullanmadan, sadece ezerek ve sıkarak yağ çıkaran Tügen, bu yağların adeta bir hayat iksiri olduğunu ifade ediyor. Evinin bahçesine kurduğu 200 yıllık zeytinyağı üretim ünitesi ile zeytinleri önce 30 dakika boyunca döner taş değirmende çevirerek ezen Tügen, daha sonra hamur bulamacı haline gelen zeytinleri özel sıkım torbalarına alarak baskı makinesine yerleştiriyor. Baskı makinesinde yağ, zeytinden ayrılarak depolama alanlarına ulaşıyor. Bir süre dinlendikten sonra kara suyundan ayrılan zeytin sütü, kokusu ve nefaseti ile dikkat çekiyor. Erdinç Tügen, “5 sene önce araştırma yaptım. Ücra köşeye atılmış bir zeytinyağı ünitesi buldum ve getirdim. Bu ünitenin takriben 200 yıllık takriben söyleniyor. Bunu getirdim, topladım. Mutlu köyündeki butik işletmemin içerisine kurdum” dedi.

Kurduğu tesiste zeytin sütü ürettiğini ifade eden Tügen, “Zeytin sütü zeytinyağından farklıdır. Çünkü zeytin tanesini hiç ışıl işlem ve sıcak su kullanmadan işliyorsunuz. Tanenin içindeki yüzde 20’lik yağ oranı soğuk baskıyla çıkarılıyor. Zeytin tanesini ne kadar doğal ve ısıya maruz bırakmadan sıkarsan o kadar sağlıklı yağ elde edilir" diye konuştu. 

Emrah Elmas
 

Etiketler: zeytin sütü


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