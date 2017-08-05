2000 yıllık tarih gün yüzüne çıkıyor

4970 metre uzunluğunda, çift sur sistemiyle yapılan, dört ana kapı ve 12 tali kapıdan oluşan Türkiye'nin 2. büyük surlarına sahip İznik'te restorasyon çalışmaları geçtiğimiz aylarda Bursa Büyükşehir Belediyesi marifetiyle İstanbul Kapı'da düzenlenen törenle başlamıştı. Çalışmalarda yer seviyesinin altına inilerek tarihî yollara ulaşıldığı bildirildi. Restorasyan ve kazı çalışmalarını teftiş edip arkeologlardan bilgi alan Belediye Başkanı Osman Sargın, “Tarihî ve kültürel mirasımız olan İznik surlarının onarımı ile ilgili ilk harcı geçtiğimiz aylarda atmıştık. İznik, 4970 uzunluğunda surları ile Türkiye'nin 2. büyük surlarına sahip. Surların onarılması ilçemiz açısından önemliydi. Bu konuda gayretini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımıza İznikliler adına teşekkür ediyorum. Bizler ne kadar sahip çıkarsak ilçemiz o kadar gelişir. Hemşerilerimizden İznik’in güzelliklerine sahip çıkarak, tarihî eserlere zarar verenleri yetkili mercilere bildirmelerini rica ediyorum” dedi.

Halil Ataş