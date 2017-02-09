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2010 KPSS davasında 12 tahliye kararı

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen 2010’daki KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin 5. davada ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu 12 sanığın tahliyesine karar verdi.

2010 KPSS davasında 12 tahliye kararı

09 Şubat 2017 19:46

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmada 60’ı tutuklu 91 kişi yargılanıyor. Duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıkların yanı sıra taraf avukatları katıldı. Cumhuriyet Savcısı Abdurrahman Çelik, tutuklu sanıkların savunmasının tamamlanmasının ardından mütalaasını açıkladı. Savcı Çelik, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep etti. Savcının mütalaasının ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, 12 tutuklu sanığın tahliyesine karar verdi. Mahkeme heyeti, ayrıca Fetullahçı Terör Örgütü’nün şifreli haberleşme sistemi ByLock’un sanıklar tarafından kullanılıp kullanılmadığının belirlenmesi amacıyla ilgili kurumlara müzakere yazılmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Abdullah Sarıca

Etiketler: KPSS, KPSS Davası


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