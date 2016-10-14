2010 yılındaki KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada gözaltına 27 kişiden 25’i mahkeme tarafından tutuklandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde Ankara Adliyesine sevk edilen 27 şüpheli, savcılık tarafından ifadeleri alındıktan sonra tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkeme, iki aylık bebeği ile gündeme gelen Hatice Ablak'ın da aralarında bulunduğu 25 kişi hakkında tutuklama kararı verdi.

Caner Ünver

ANKARA