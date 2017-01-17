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2015 Yıllık Sanayi Ürün İstatistikleri açıklandı

Türkiye’de 2015 yılında 1 milyon 211 bin 487 adet otomobil, 179 milyon 348 bin 889 ton hazır beton, 752 bin 514 ton margarin ve benzeri yenilebilir katı yağ, 8 milyon 105 bin 191 adet ev tipi buzdolabı ve dondurucu üretildi.

2015 Yıllık Sanayi Ürün İstatistikleri açıklandı

17 Ocak 2017 10:30

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2015 yılına ait Yıllık Sanayi Ürün İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre, Türkiye’de 2015 yılında 1 milyon 211 bin 487 adet otomobil, 179 milyon 348 bin 889 ton hazır beton, 752 bin 514 ton margarin ve benzeri yenilebilir katı yağ, 8 milyon 105 bin 191 adet ev tipi buzdolabı ve dondurucu üretildi. Girişimlerin ürettikleri ürünlerden yaptıkları satış 2015 yılında toplamda 956 milyar 497 milyon TL oldu. Bu değer 2014 yılında toplamda 860 milyar 253 milyon TL iken 2013 yılında 732 milyar 609 milyon TL olarak gerçekleşmişti.

ÜRETİMDEN YAPILAN SATIŞLARIN YÜZDE 15,6’SINI GIDA ÜRÜNLERİ OLUŞTURDU

Girişimlerin 2015 yılında ürettikleri ürünlerden yapılan satış tutarının yüzde 15,6’sını gıda ürünleri oluşturdu. Bunu yüzde 11,3 ile ana metal sanayi ürünleri ve yüzde 8,8 ile motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı takip etti.

Üretimden yapılan satışların yüzde 3,2’sini yüksek teknoloji ürünleri oluşturdu. İmalat sanayinde 2015 yılında üretilen ürünler teknoloji düzeylerine göre sınıflandırıldığında, yüksek teknoloji sınıfındaki ürünlerin toplam satış değerinin yüzde 3,2’sini oluşturduğu görüldü. Düşük ve orta-düşük teknoloji gruplarının toplamı yüzde 72 olurken orta-yüksek teknoloji grubunun payı yüzde 24,8’de kaldı. Ana sanayi gruplarında, ara malları yüzde 45,8 ile ilk sırada yer aldı İmalat sanayinde 2015 yılında üretilen ürünler Ana Sanayi Gruplarına göre sınıflandırıldığında; toplam satış değerinin yüzde 45,8’ini ara malların, yüzde 26,4’ünü dayanıksız tüketim mallarının oluşturduğu görüldü. Enerji ise yüzde 4,8 ile toplam satış değerinde en az paya sahip oldu.


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