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2016-2017 umre sezonu başlıyor

Bilecik’te 2016-2017 yılı umre sezonu başlıyor.

2016-2017 umre sezonu başlıyor

21 Eylül 2016 15:13

Konu ile ilgili olarak açıklama yapan İl Müftüsü Necati Akkuş, Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından 4 Dönem halinde planlanan umre turlarında vatandaşların kutsal topraklara olan özlemini giderebilmek için; süre, ücret ve takvim açısından en uygun programların hazırlanmasına gayret edildiğini belirtti. Umre dönemlerinin, Aralık-Ocak, Şubat Mart, Nisan-Mayıs ve Ramazan dönemi olduğunu belirten İl Müftüsü Akkuş, "Konaklama türleri konusunda da şunları söyleyebilirim. Normal konaklama türüne ait otellerin, Mekke’de, Hareme uzaklığı en fazla bin metre mesafede, ekonomik konaklama türünde ait oteller/binalar ise yürüme mesafesi dışında olduğundan ulaşım servisle sağlanacaktır. Normal ve ekonomik konaklama türlerinde sabah kahvaltısı ve akşam yemeği tabldot usulü olacak. Ayrıca öğle için de kumanya verilecektir. Otel konaklama türlerinde sabah kahvaltısı ve akşam yemeği açık büfe şeklinde verilecektir. Özellikle vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için irşat, eğitim, seminer, uğurlama, karşılama, görevli istihdamı ve sağlık alanlarında gerekli hizmetlere azami gayret gösterilecek” dedi.

“Özellikle öğrenci ve meslek grupları için de özel umre turları düzenlenecektir”

Başkanlık tarafından umre ibadetini, irşat ve din eğitiminin bir parçası olarak görüldüğünü belirten Akkuş, “Özellikle öğrenci ve meslek grupları için de özel umre turları düzenlenecektir. Bu çerçevede; İlahiyat Fakültesi, İmam hatip Lisesi ve diğer okul öğrencileri için kendi okullarından birer öğretim görevlisi/üyesi/öğretmen eşliğinde özel umre turları düzenlenebilecek, meslek grupları, çeşitli firma/iş yerlerinin çalışanlarını ödüllendirmek amacıyla düzenlemek istedikleri umre turu talepleri ve buna benzer talepleri imkanlar ölçüsünde karşılanmasına gayret gösterilecek. Bu itibarla kutsal mekanları görmek o manevi atmosferi yaşamak isteyen kardeşlerimizi umre turları hakkında müftülüğümüze beklediğimizi ifade ediyor umre sezonunun hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Haktan niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı. 

Cem Kaan Toka 

Etiketler: 2016-2017 umre sezonu, İl Müftüsü Necati Akkuş


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