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2016 ALES güz dönemi sınav soruları ne zaman açıklanacak? 2016 ALES sonuçları ne zaman belli olacak?

Üniversite öğrencilerinin ve mezunlarının girdiği ALES sınavı 18 Aralık 2016 tarihinde yapıldı. Adayların ter döktüğü 2016 ALES güz dönemi sınavının ardından gözler sınav sorularının açıklanmasına çevrildi. Sınava girenler ALES 2016 sınavının sorularını ve cevaplarını araştırmaya başladı. Peki 2016 ALES güz dönemi sınavının soruları ne zaman yayınlanacak? ALES puanı kaç yıl geçerli? 2016 ALES sınav sonuçları ne zaman belli olacak?

2016 ALES güz dönemi sınav soruları ne zaman açıklanacak? 2016 ALES sonuçları ne zaman belli olacak?

19 Aralık 2016 10:35

Yüksek lisans yapmak isteyenlerin katıldığı 2016 ALES Güz Dönemi sınavı 18 Aralık 2016 tarihinde gerçekleşti. yüksek lisans hayali kuran ve akademik kariyerlerini daha da geliştirmek isteyen binlerce aday ALES sınavının ardından soruların açıklanmasını merakla bekliyor. Sınava katılanlar 2016 Ales Güz Dönemi sorularını ve cevaplarını aratmaya başladılar. Peki ALES puanı kaç yıl geçerli? ALES sınavı soruları ve sınavın ne zaman açıklanacağı sorularını haberimizde derledik.

SORULAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

18 Aralık 2016 tarihinde gerçekleşen ALES sınavı soruları merakla araştırılıyor. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, genellikle sınavdan sonra soruları açıklamaktadır. 8 Mayıs 2016 tarihinde yapılan ALES Bahar Dönemi soruları 10 Mayıs Salı günü ÖSYM tarafından duyuru sistemiyle yayınlanmıştı. 2016 ALES sınavının da en geç 21 Aralık Çarşamba gününe kadar açıklanması bekleniyor. Sınav soruları açıklandığı takdirde ÖSYM'nin duyuru sisteminden erişime açılacaktır.

2016 ALES GÜZ DÖNEMİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ilkbahar döneminde 8 Mayıs Pazar günü yapılan ALES, sınav tarihinden 17 gün sonra 25 Mayıs Çarşamba günü açıklanmıştı. Geçen dönem baz alınırsa 2016 ALES Güz Dönemi sınavının da 4-5 Ocak tarihinde açıklanması bekleniyor. 

ALES (AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI) NEDİR?

kademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca,

> yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda,

 > ülkemizde lisansüstü eğitime girişte,

 > yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde

lgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemidir.

ALES KAÇ YIL GEÇERLİDİR?

ALES sınavı sonuçlar açıklandığı tarihten itibaren 3 yıl geçerlidir.

Etiketler: 2016 ALES Güz Dönemi, 2016 ALES Sonbahar dönemi, 2016 ALES sonuçları, 2016 ALES soruları


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