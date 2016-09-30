Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Eğitim
  •  » 2016 ALES sonbahar başvuruları ne zaman bitiyor, ALES kaç para, ALES başvuru son gün ne zaman ücreti ne kadar?

2016 ALES sonbahar başvuruları ne zaman bitiyor, ALES kaç para, ALES başvuru son gün ne zaman ücreti ne kadar?

Lisansüstü eğitim yapmak isteyenlerin merakla beklediği ALES tarihi açıklandı. 2016 ALES başvuru tarihleri daha önceden açıklanmıştı ve başvurular 27 Eylül'de başladı ama 2016 ALES'ine girmek için son başvuru günü ne zamana denk geliyor? ALES 2016 başvuru ücreti ne kadar? İşte o merakla beklenen ALES 2016 tarihi ve başvuru ücreti..

2016 ALES sonbahar başvuruları ne zaman bitiyor, ALES kaç para, ALES başvuru son gün ne zaman ücreti ne kadar?

30 Eylül 2016 11:18

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 27 Eylül itibariyle kendi sitesinde sonbahar ALES başvuruları alımlarını başlattı. 2016 ALES başvuruları ne zaman ücreti ne kadar?

15 Temmuz darbe girişimi sonrası ÖSYM'nin sınav takviminde bir aksaklık olmuş ve kurum sınavları olması gereken zamandan daha ileri bir tarihe ertelemişti. Bu durum ÖSYM'nin yapacağı hemen hemen her sınavda adayların başına geldi

Meydana gelen bu polaylar sonrası sınav tarihini önceden değiştiren ÖSYM, yeni sınav başvuru kayıt tarihlerini, sınav tarihlerini, sınav ücretlerini, sınav başarı taban puanını kendi sitesinde paylaştı. Sınava dair merak edilenler (sınav ücreti, sınav saati, başvuru son tarihi) soru cevap olarakhaberimizde.

2016 ALES BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLADI?

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi 2016 ALES sınav başvurularını 27 Eylül'de başlattı. 

2016 ALES BAŞVURUSU SON GÜN NE ZAMAN?

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi 2016 ALES sınav başvurularını 10 ekimde sonlandıracak. Yani toparlamak gerekirse ALES bu sene (2016) 27 Eylül - 10 Ekim arasında başvuruları kabul edecek.

BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

KILAVUZU GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

2016 ALES SINAVI ÜCRETİ NE KADAR?

Kurum sınav ücretini 80 Lira olarak gösterdi. Başvuru hizmet ücreti ise 3 Lira. Şayet ÖSYM şifresini unuttuysanız bunun için 5 Lira ödemeniz gerek. Fotoğrafınız eskidiyse, ücret 10 Türk Lirası. Sınav ücreti ÖSYM'nin kendi sayfasında olan "ÖDEMELER" kısmından ödeyebilirsiniz. İnternet üzerinden ödeme yapılmayacaksa şayet, kurumun belirlediği bankalardan bir tanesine giderek ücret ödenir. Aldıkları dekontu muhakkak saklamaları gerek.

2016 ALES SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

20 Ekim'de yapılacak olan sınav ÖSYM tarafından değiştirildi. Yeni sınav tarihi 18 Aralık 2016

2016 ALES SINAV SAATİ NE ZAMAN SÜRESİ NE KADAR?

Sınav 18 Aralık'ta yapılacak. Sabah saat 09:30'ta başlayan sınav 3 saat sürecek. 12:30'ta sona eriyor. (Rıdvan Turşak)

 

RIDVAN TURŞAK

 

Etiketler: 2016 ALES, 2016 ales sınavı ne zaman, 2016 ales ücreti ne kadar? ales başvuru başladı mı, ales başvuru son gün, ALES başvuruları ne zaman bitiyor, ALES kaç para, ALES sınavı ne zaman 2016, ALES ücreti ne kadar


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

EĞİTİM VİDEO GALERİ
EĞİTİM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 27°C

  • Ankara

    Ankara 24°C

  • İzmir

    İzmir 31°C

  • Bursa

    Bursa 28°C

  • Trabzon

    Trabzon 22°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!