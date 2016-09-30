Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 27 Eylül itibariyle kendi sitesinde sonbahar ALES başvuruları alımlarını başlattı. 2016 ALES başvuruları ne zaman ücreti ne kadar?

15 Temmuz darbe girişimi sonrası ÖSYM'nin sınav takviminde bir aksaklık olmuş ve kurum sınavları olması gereken zamandan daha ileri bir tarihe ertelemişti. Bu durum ÖSYM'nin yapacağı hemen hemen her sınavda adayların başına geldi

Meydana gelen bu polaylar sonrası sınav tarihini önceden değiştiren ÖSYM, yeni sınav başvuru kayıt tarihlerini, sınav tarihlerini, sınav ücretlerini, sınav başarı taban puanını kendi sitesinde paylaştı. Sınava dair merak edilenler (sınav ücreti, sınav saati, başvuru son tarihi) soru cevap olarakhaberimizde.

2016 ALES BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLADI?

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi 2016 ALES sınav başvurularını 27 Eylül'de başlattı.

2016 ALES BAŞVURUSU SON GÜN NE ZAMAN?

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi 2016 ALES sınav başvurularını 10 ekimde sonlandıracak. Yani toparlamak gerekirse ALES bu sene (2016) 27 Eylül - 10 Ekim arasında başvuruları kabul edecek.

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2016 ALES SINAVI ÜCRETİ NE KADAR?

Kurum sınav ücretini 80 Lira olarak gösterdi. Başvuru hizmet ücreti ise 3 Lira. Şayet ÖSYM şifresini unuttuysanız bunun için 5 Lira ödemeniz gerek. Fotoğrafınız eskidiyse, ücret 10 Türk Lirası. Sınav ücreti ÖSYM'nin kendi sayfasında olan "ÖDEMELER" kısmından ödeyebilirsiniz. İnternet üzerinden ödeme yapılmayacaksa şayet, kurumun belirlediği bankalardan bir tanesine giderek ücret ödenir. Aldıkları dekontu muhakkak saklamaları gerek.

2016 ALES SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

20 Ekim'de yapılacak olan sınav ÖSYM tarafından değiştirildi. Yeni sınav tarihi 18 Aralık 2016

2016 ALES SINAV SAATİ NE ZAMAN SÜRESİ NE KADAR?

Sınav 18 Aralık'ta yapılacak. Sabah saat 09:30'ta başlayan sınav 3 saat sürecek. 12:30'ta sona eriyor. (Rıdvan Turşak)

RIDVAN TURŞAK