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2016 AÖF geçme notu kaç? 2016 AÖF Güz Dönemi not hesaplama

Milyonlarca Açıköğretim Fakültesi öğrencisinin merakla beklediği 2016 AÖF sınav sonuçları açıklandı. Dört yanlışın bir doğruyu götürdüğü yeni sınav sistemine göre öğrencilerin puanı nasıl hesaplanacak? Peki AÖF geçme notu kaç? AÖF puanı nasıl hesaplanır? İşte AÖF not hesaplama ve AÖF 2016 geçme notu hakkında merak ettikleriniz.

2016 AÖF geçme notu kaç? 2016 AÖF Güz Dönemi not hesaplama

07 Aralık 2016 17:15

26 - 27 Kasım tarihlerinde yapılan AÖF ara sınavının sonuçları açıklandı. Açıköğretim, ara sınav sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanması ile beraber öğrenciler AÖF not hesaplama ile ilgili arama yapmaya başladı. AÖF'te bu yıl ilk kez uygulanan dört yanlışın bir doğruyu götürmesi sistemi puanların düşük gelmesine neden oldu.

AÖF SINAV SONUÇLARI

AÖF PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILACAK?

AÖF not ortalaması hesaplamak için güz dönemi şartlı geçilen derslerden geçilmiş olması, güz dönemi sonundaki veya sonraki bahar dönemi sonundaki Genel Not Ortalaması 2,00 ve üzerinde bir not alınmış olması gerekmektedir.

Öğrencilerin bahar dönemindeki şartlı geçtikleri derslerden geçebilmeleri içinse bahar dönemi sonundaki veya sonraki güz dönemi sonundaki Genel Not Ortalaması 2,00 ve üzeri olması gerekmektedir.

AÖF Lisans son sınıf öğrencilerinin mezun olabilmesi için;

1- FF dersinin olmaması,

2- En son Genel Not Ortalaması 2,00 veya üzeri olması,

3- Alttan veya son sınıftan hiç ders bırakmamış olması gerekmektedir.

AÖF DÖNEM NOT ORTALAMASI ROBOTU

AÖF'DE 4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRDÜ

Açıköğretim öğrencilerinin ilk kez katıldığı yeni sınav sistemine göre dört yanlış bir doğruyu götürecek olup puanlama buna göre yapıldı.  ÖSYM’nin yaptığı sınavlarda geçerli olan dört yanlışın bir doğruyu götürmesi sitemi Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) taraından açıköğretim sınavlarında da uygulanmaya başladı. Bu sistem sadece Anadolu Üniversitesi’nde değil tüm Açıköğretim Fakültelerinde geçerli olacaktır.

FİNAL SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

Finaller 14 Ocak 2017 Cumartesi ve 15 Ocak 2017 Pazar günü yapılacaktır.
Bahar döneminde ise ilk vize 15 Nisan 2017 – 16 Nisan 2017 (Cumartesi-Pazar) günleri yapılacaktır. 2017’nin son finali ise 27-28 Mayıs 2017 tarihlerinde olacaktır.
Sınavlar bittikten sonra “tek ders sınavı” ise 15 Temmuz 2016 Cumartesi günü olacaktır.

AÖF'DE GEÇİLEMEYEN DERSLER NE OLACAK?

AÖF yeni ders sisteminde seni 2 döneme ayrılıyor. 1. dönemde alınan ancak kalınan bir ders gelecek sene 1. dönem içerisinde, 2. dönemde alınan ancak kalınan ders yine gelecek yıl 2. dönem içerisinde alınabilecektir.

Yeni sistem ile geçtiğimiz senelerde 1 Vize + 1 Final olarak yapılan sınavlar artık her dönemde 1 Vize + 1 Final olarak yapılıyor. Bu durum da senede 2 kere Vize + 2 Kere final sınavına giriliyor. Bu vize ve finaller geçmişteki gibi vize%30 ve Final%70 olacak şekilde değerlendirmeye alınarak ortalama hesaplanıyor. Not Harfsel Olarak sisteme giriliyor.

Sınavlarda öğrenci sayısına bağlı olarak, tek (A), iki (A,B) veya dört (A,B,C,D) kitapçık türü kullanılabilmektedir.

1. Yıl 1. yarı yıl (dönem) 2. yarı yıl (dönem)
2. Yıl 3. yarı yıl (dönem) 4. yarı yıl (dönem)
3. Yıl 5. yarı yıl (dönem) 6. yarı yıl (dönem)
4. Yıl 7. yarı yıl (dönem) 8. yarı yıl (dönem)
 

Etiketler: AÖF puan hesaplama


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Toplam Yorum (4)

  • Salih : 26 Kasım 2016, Cumartesi 23:15
    00
    Çan eğrisi kalktı geçme kalma şekli haberdeki gibidir.
  • Saim taş : 21 Kasım 2016, Pazartesi 18:34
    11
    Çan eğrisi var aöf de yani 30 la geçtiğinizde olur 70 le kaldığınızda
  • EKIKO : 06 Eylül 2016, Salı 09:17
    75
    GECME NOT ORTALAMASI 40 OLDUGU DOGRUMU
  • bnkl : 15 Haziran 2016, Çarşamba 12:39
    42
    hepsi yanlış orada yazanların yüksek beklediğimizden kalmişiz düşükten geçmişiz bu nasıl birşeydir
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