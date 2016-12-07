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2016 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2016 AÖF final tarihi ne zaman? AÖF soruları ve cevapları...

Geçtiğimiz haftalarda yapılan AÖF ara sınavlarının sonuçları sınava katılan öğrenciler tarafından merakla bekleniyor. Dört yanlışın bir doğruyu götürdüğü yeni sınav sistemine göre sınava giren adaylar sonuçların açıklanmasını büyük bir tedirginlikle bekliyor. AÖF ara sınav sonuçlarının açıklanmasını bekleyen öğrenciler bir yandan da AÖF final sınavına hazırlanıyor. Peki 2016 AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF soruları ve cevapları haberimizde.

2016 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2016 AÖF final tarihi ne zaman? AÖF soruları ve cevapları...

07 Aralık 2016 11:14

2016-2017 Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi ara sınavları yapıldı. Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi ara sınavlarının soruları ve cevapları açıklandı. Şimdi öğrencilerin tüm dikkatleri AÖF sonuçlarında. Yeni sınav sistemine göre ilk kez sınava katılan öğrenciler  dört yanlışın bir doğruyu götürmesi nedeniyle sonuçları merakla bekliyor. Peki 2016 AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? Haberimizin detayında AÖF soru ve cevaplarını yeni sınav sistemine dair datyları bulabilirsiniz.

AÖF SORU VE CEVAPLARI

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açıköğretim sitesinden sonuçlara dair henüz resmi bir açıklama yapılmazken sonuçların en kısa zamanda açıklanması bekleniyor. Sınavdan sonra açıklanması gereken sonuçların açıklanması için net bir tarih belirtilmemektedir. Sınav sonuçları internet üzerinden erişime açıklanacak olup sınav sonucu adreslere gönderilmeyecektir. Sınav sonuçları açıklanır açıklanmaz aşağıda yer alan başlığa tıklayarak sonuçları öğrenebilirsiniz.

AÖF SINAV SONUÇLARI

FİNAL SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

Finaller 14 Ocak 2017 Cumartesi ve 15 Ocak 2017 Pazar günü yapılacaktır.

Bahar döneminde ise ilk vize 15 Nisan 2017 – 16 Nisan 2017 (Cumartesi-Pazar) günleri yapılacaktır. 2017’nin son finali ise 27-28 Mayıs 2017 tarihlerinde olacaktır.

Sınavlar bittikten sonra “tek ders sınavı” ise 15 Temmuz 2016 Cumartesi günü olacaktır.

YENİ SINAV SİSTEMİ

Açıköğretim öğrencilerinin ilk kez katıldığı yeni sınav sistemine göre dört yanlış bir doğruyu götürecek olup puanlama buna göre yapılacaktır. ÖSYM’nin yaptığı sınavlarda geçerli olan dört yanlışın bir doğruyu götürmesi sitemi Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) taraından açıköğretim sınavlarında da uygulanmaya başladı. Bu sistem sadece Anadolu Üniversitesi’nde değil tüm Açıköğretim Fakültelerinde geçerli olacaktır.

AÖF'DE GEÇİLEMEYEN DERSLER NE OLACAK?

AÖF yeni ders sisteminde seni 2 döneme ayrılıyor. 1. dönemde alınan ancak kalınan bir ders gelecek sene 1. dönem içerisinde, 2. dönemde alınan ancak kalınan ders yine gelecek yıl 2. dönem içerisinde alınabilecektir.

Yeni sistem ile geçtiğimiz senelerde 1 Vize + 1 Final olarak yapılan sınavlar artık her dönemde 1 Vize + 1 Final olarak yapılıyor. Bu durum da senede 2 kere Vize + 2 Kere final sınavına giriliyor. Bu vize ve finaller geçmişteki gibi vize%30 ve Final%70 olacak şekilde değerlendirmeye alınarak ortalama hesaplanıyor. Not Harfsel Olarak sisteme giriliyor.

Sınavlarda öğrenci sayısına bağlı olarak, tek (A), iki (A,B) veya dört (A,B,C,D) kitapçık türü kullanılabilmektedir.

1. Yıl 1. yarı yıl (dönem) 2. yarı yıl (dönem)
2. Yıl 3. yarı yıl (dönem) 4. yarı yıl (dönem)
3. Yıl 5. yarı yıl (dönem) 6. yarı yıl (dönem)
4. Yıl 7. yarı yıl (dönem) 8. yarı yıl (dönem)

Etiketler: 2016 AÖF sınav sonuçları, 2016 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 201


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