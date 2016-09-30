İslam aleminde Hicri Yılbaşı ve Muharrem ayı sevinci yaşanıyor. Yaklaşmakta olan bu mübarek ay ile birlikte 2016 yılı Aşura Günü'nün hangi güne denk geldiği de merak edilenler arasında. Kimilerinin gündüzünde oruç tuttuğu gecesini ibadetle geçirdiği Aşura günü 2016 yılında yani bu yıl ne zamana - hangi güne denk geliyor işTe sorunun cevabı

2016 YILI (BU YIL) AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

Muharrem ayının 10. günü ihya ettiğimiz bu kutlu gün, 11 Ekim 2016 yılı Salı gününe denk geliyor. Aşure ayında vatandaşlar komşularına, dost ve akrabalarına adetler üzerine aşure tatlısı yapıp dağıtıyor. Bu tatlı ikramları insanlar arasındaki muhabbeti sevgiyi kaynaşmayı daha da arttırıp ihlaslı karşılıklı güven ve sevgiye dayalı bir toplum oluşmasına hizmet ediyor.

AŞURE AYININ ANLAMI

"Şehrullahi'l-Muharrem" olarak meşhur olan, yani "Allah'ın ayı Muharrem" olarak bilinen Muharrem ayı, İlahi bereket ve feyzin, Rabbani ihsan ve keremin coştuğu ve bollaştığı bir aydır.

Aşure Günü ya da Aşura Günü, hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem ayının onuncu günüdür. İslam inancında bu günde birçok önemli olay meydana geldiğine inanılır ve bu güne kıymet atfedilir. Muharrem ayında ve özellikle de Aşure Günü'nde oruç ibadeti de yapılır.

AŞURE GÜNÜ İLK NE ZAMAN BAŞLAMIŞTIR HİKAYESİ NEDİR?

Aşure pişirmek Osmanlıdan sonra daha önem kazanmıştır. Nuh peygamber zamanından geldiği de bilinmektedir. Herkes aşurenin varoluş hikâyesinin Hz. Nuh tufanı ile başladığını bilmektedir. Hz. Nuh, Hz. İdris peygamberden sonra kavmine gönderilen peygamberden biridir. (Rıdvan Turşak)

RIDVAN TURŞAK