3 OCAK - Halis Toprak hayatını kaybetti.
6 OCAK - Kuzey Kore Hidrojen bombası denedi
12 OCAK - Sultanahmet’te bombalı saldırı:10 Ölü
21 OCAK - Mustafa Koç hayatını kaybetti.
22 OCAK - Kamer Genç hayatını kaybetti.
29 OCAK - Rüzgar Çetin’in sebep olduğu kazada 1 polis şehit
29 OCAK - Askeri casusluk davasında tüm sanıklara beraat
2 ŞUBAT - Sabancı Suikasti failleri 20 yıl sonra yakalandı
17 ŞUBAT - Ankara’da bombalı saldırı: 29 Ölü
18 ŞUBAT – Lice'de askeri araca saldırı:6 Şehit
26 ŞUBAT – Can Dündar ve Erdem Gül serbest bırakıldı.
5 MART - Zaman Gazetesi'ne kayyum atandı.
9 MART- 2016 Yılının ilk güneş tutulması
13 MART - Kızılay’da bombalı saldırı: 38 ölü
19 MART - İstiklal Caddesi'nde canlı bomba saldırısı:5ölü
22 MART - Brüksel’de 3 bombalı saldırı: 34 ölü
23 MART - Beratcan su kuyusunda ölü bulundu
31 MART – Diyarbakır'da polise bombalı saldırı: 8 şehit
1 NİSAN - Türkiye 4.5G ile tanıştı
7 NİSAN - Kırıkkale Silah Fabrikası Müdürü, milli piyade tüfeğinin sırlarını satarken yakalandı
24 NİSAN - Galatasaray Eurocup şampiyonu oldu
1 MAYIS - Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde bombalı saldırı: 3 şehit
12 MAYIS - Çanakkale'de tur otobüsü kaza yaptı:5 ölü
12 MAYIS - Tanışık Köyü’nde patlama: 16 kişi hayatını kaybetti
13 MAYIS - Çukurca’da çatışma: 8 şehit
15 MAYIS - Beşiktaş Şampiyon oldu
15 MAYIS - Oya Aydoğan hayatını kaybetti
22 MAYIS – Binali Yıldırım Başbakan oldu
24 MAYIS – Tendürek Dağı'nda patlama:6 şehit
26 MAYIS -Ziraat Türkiye Kupası’nı Galatasaray aldı
3 HAZİRAN - Muhammed Ali hayatını kaybetti
5 HAZİRAN – İlkokul öğrencilerini taşıyan minibüs su kanalına uçtu: 14 ölü
7 HAZİRAN - Tanju Gürsu hayatını kaybetti
7 HAZİRAN – Vezneciler'de polise bombalı saldırı: 11 şehit
10 HAZİRAN – Konya'da taziye dönüşü kaza:10 ölü
12 HAZİRAN – Günlerce konuşulan seri katil Atalay Filiz İzmir'de yakalandı
15 HAZİRAN - Gazeteci Hakkı Devrim, 87 yaşında hayatını kaybetti
20 HAZİRAN – Elazığ'da tarım işçilerini taşıyan minibüse tren çarptı:9 ölü
22 HAZİRAN - Yaşar Nuri Öztürk hayatını kaybetti.
28 HAZİRAN - Atatürk Havalimanı'nda 3 canlı bomba patladı: 44 ölü
1 TEMMUZ – Osmangazi köprüsü açıldı
5 TEMMUZ - Giresun’da askeri helikopter düştü: 7 ölü
14 TEMMUZ - Fransa’da intihar saldırısı: 84 ölü
15 TEMMUZ – Kara gece…Hain Darbe girişimi:240 ölü
16 TEMMUZ – Darbe girişimi sonrasında yurt genelinde FETÖ operasyonları
16 TEMMUZ – 8 Darbeci asker Yunanistan'a kaçtı
17 TEMMUZ - Yurt genelinde demokrasi nöbeti tutuldu
17 TEMMUZ - ABD’de yaşayan Türkler, Gülen’in iadesi için imza kampanyası başlattı
21 TEMMUZ - 3 ay OHAL ilan edildi
22 TEMMUZ – 15 Temmuz, Şehitleri Anma Günü ilan edildi
27 TEMMUZ – Medyada FETÖ operasyonu
29 TEMMUZ – Hakkari Çukurca'da çatışma: 8 şehit
7 AĞUSTOS - Milyonlar Demokrasi ve Şehitler Mitingi’nde buluştu
9 AĞUSTOS - Erdogan ve Putin uçak krizinin ardından ilk kez buluştu
17 AĞUSTOS - Denetimli Serbestlik kapsamında 38 bin kişi tahliye edildi
20 AĞUSTOS - Gaziantep düğünde terör saldırısı: 57 ölü
21 AĞUSTOS -Türkiye olimpiyatları 8 madalyayla tamamladı
24 AĞUSTOS - Fırat Kalkanı Harekatı başladı.
24 AĞUSTOS - İtalya’da deprem: 250 ölü
26 AĞUSTOS - Yavuz Sultan Selim köprüsü açıldı.
26 AĞUSTOS - Tüm askeri sağlık kuruluşları, Sağlık Bakanlığına bağlandı.
26 AĞUSTOS - Cizre'de bombalı saldırı:11 şehit 78 Yaralı
30 AĞUSTOS - Naşide Göktürk hayatını kaybetti.
2 EYLÜL- Özbekistan Devlet Başkanı Kerimov hayatını kaybetti
8 EYLÜL - Kış Saati Uygulaması Yürürlükten Kaldırıldı
16 EYLÜL – Tarık Akan hayatını kaybetti
28 EYLÜL - Şimon Peres, 93 yaşında öldü
9 EKİM – Hakkari Şemdinli'de karakola saldırı:10 şehit
12 EKİM - Kemal Unakıtan hayatını kaybetti
31 EKİM – Cumhuriyet Gazetesi'ne operasyon
2 KASIM - Gönül Ülkü Özcan, 85 yaşında hayatını kaybetti.
3 KASIM- Irak ordusu Musul’a girdi
4 KASIM - HDP’ye üst düzeyde operasyon
7 KASIM - Rakka’ya kara harekatı
8 KASIM - ABD seçimini yaptı…Trump başkan seçildi
11 KASIM – Derik Kaymakamı hain saldırıda şehit oldu
14 KASIM – Şırnak’ta sokağa çıkma yasağı 8 ay sonra kaldırıldı
17 KASIM - Siirt’te bakır madeninde göçük: 16 ölü
24 KASIM- AP, AB-Türkiye müzakerelerinin dondurulması tasarısını onayladı.
24 KASIM - Fırat Kalkanı Harekatı'nda 19 şehit
26 Kasım - Fidel Castro 90 yaşında öldü
29 Kasım- Brezilyalı futbolcuları taşıyan uçak düştü: 76 ölü
29 KASIM - Adana Aladağ’da yurt yangını: 12 ölü
30 KASIM - Erdal Tosun trafik kazasında öldü
5 ARALIK – Göktürk Uydusu uzaya fırlatıldı.
7 ARALIK – İsmet Sezgin 88 yaşında hayatını kaybetti
10 ARALIK - İstanbul'da Bombalı Saldırı:44 şehit
13 ARALIK - Halep Düştü:200 ölü