3 OCAK - Halis Toprak hayatını kaybetti.

6 OCAK - Kuzey Kore Hidrojen bombası denedi

12 OCAK - Sultanahmet’te bombalı saldırı:10 Ölü

21 OCAK - Mustafa Koç hayatını kaybetti.

22 OCAK - Kamer Genç hayatını kaybetti.

29 OCAK - Rüzgar Çetin’in sebep olduğu kazada 1 polis şehit

29 OCAK - Askeri casusluk davasında tüm sanıklara beraat

2 ŞUBAT - Sabancı Suikasti failleri 20 yıl sonra yakalandı

17 ŞUBAT - Ankara’da bombalı saldırı: 29 Ölü

18 ŞUBAT – Lice'de askeri araca saldırı:6 Şehit

26 ŞUBAT – Can Dündar ve Erdem Gül serbest bırakıldı.

5 MART - Zaman Gazetesi'ne kayyum atandı.

9 MART- 2016 Yılının ilk güneş tutulması

13 MART - Kızılay’da bombalı saldırı: 38 ölü

19 MART - İstiklal Caddesi'nde canlı bomba saldırısı:5ölü

22 MART - Brüksel’de 3 bombalı saldırı: 34 ölü

23 MART - Beratcan su kuyusunda ölü bulundu

31 MART – Diyarbakır'da polise bombalı saldırı: 8 şehit

1 NİSAN - Türkiye 4.5G ile tanıştı

7 NİSAN - Kırıkkale Silah Fabrikası Müdürü, milli piyade tüfeğinin sırlarını satarken yakalandı

24 NİSAN - Galatasaray Eurocup şampiyonu oldu

1 MAYIS - Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde bombalı saldırı: 3 şehit

12 MAYIS - Çanakkale'de tur otobüsü kaza yaptı:5 ölü

12 MAYIS - Tanışık Köyü’nde patlama: 16 kişi hayatını kaybetti

13 MAYIS - Çukurca’da çatışma: 8 şehit

15 MAYIS - Beşiktaş Şampiyon oldu

15 MAYIS - Oya Aydoğan hayatını kaybetti

22 MAYIS – Binali Yıldırım Başbakan oldu

24 MAYIS – Tendürek Dağı'nda patlama:6 şehit

26 MAYIS -Ziraat Türkiye Kupası’nı Galatasaray aldı

3 HAZİRAN - Muhammed Ali hayatını kaybetti

5 HAZİRAN – İlkokul öğrencilerini taşıyan minibüs su kanalına uçtu: 14 ölü

7 HAZİRAN - Tanju Gürsu hayatını kaybetti

7 HAZİRAN – Vezneciler'de polise bombalı saldırı: 11 şehit

10 HAZİRAN – Konya'da taziye dönüşü kaza:10 ölü

12 HAZİRAN – Günlerce konuşulan seri katil Atalay Filiz İzmir'de yakalandı

15 HAZİRAN - Gazeteci Hakkı Devrim, 87 yaşında hayatını kaybetti

20 HAZİRAN – Elazığ'da tarım işçilerini taşıyan minibüse tren çarptı:9 ölü

22 HAZİRAN - Yaşar Nuri Öztürk hayatını kaybetti.

28 HAZİRAN - Atatürk Havalimanı'nda 3 canlı bomba patladı: 44 ölü

1 TEMMUZ – Osmangazi köprüsü açıldı

5 TEMMUZ - Giresun’da askeri helikopter düştü: 7 ölü

14 TEMMUZ - Fransa’da intihar saldırısı: 84 ölü

15 TEMMUZ – Kara gece…Hain Darbe girişimi:240 ölü

16 TEMMUZ – Darbe girişimi sonrasında yurt genelinde FETÖ operasyonları

16 TEMMUZ – 8 Darbeci asker Yunanistan'a kaçtı

17 TEMMUZ - Yurt genelinde demokrasi nöbeti tutuldu

17 TEMMUZ - ABD’de yaşayan Türkler, Gülen’in iadesi için imza kampanyası başlattı

21 TEMMUZ - 3 ay OHAL ilan edildi

22 TEMMUZ – 15 Temmuz, Şehitleri Anma Günü ilan edildi

27 TEMMUZ – Medyada FETÖ operasyonu

29 TEMMUZ – Hakkari Çukurca'da çatışma: 8 şehit

7 AĞUSTOS - Milyonlar Demokrasi ve Şehitler Mitingi’nde buluştu

9 AĞUSTOS - Erdogan ve Putin uçak krizinin ardından ilk kez buluştu

17 AĞUSTOS - Denetimli Serbestlik kapsamında 38 bin kişi tahliye edildi

20 AĞUSTOS - Gaziantep düğünde terör saldırısı: 57 ölü

21 AĞUSTOS -Türkiye olimpiyatları 8 madalyayla tamamladı

24 AĞUSTOS - Fırat Kalkanı Harekatı başladı.

24 AĞUSTOS - İtalya’da deprem: 250 ölü

26 AĞUSTOS - Yavuz Sultan Selim köprüsü açıldı.

26 AĞUSTOS - Tüm askeri sağlık kuruluşları, Sağlık Bakanlığına bağlandı.

26 AĞUSTOS - Cizre'de bombalı saldırı:11 şehit 78 Yaralı

30 AĞUSTOS - Naşide Göktürk hayatını kaybetti.

2 EYLÜL- Özbekistan Devlet Başkanı Kerimov hayatını kaybetti

8 EYLÜL - Kış Saati Uygulaması Yürürlükten Kaldırıldı

16 EYLÜL – Tarık Akan hayatını kaybetti

28 EYLÜL - Şimon Peres, 93 yaşında öldü

9 EKİM – Hakkari Şemdinli'de karakola saldırı:10 şehit

12 EKİM - Kemal Unakıtan hayatını kaybetti

31 EKİM – Cumhuriyet Gazetesi'ne operasyon

2 KASIM - Gönül Ülkü Özcan, 85 yaşında hayatını kaybetti.

3 KASIM- Irak ordusu Musul’a girdi

4 KASIM - HDP’ye üst düzeyde operasyon

7 KASIM - Rakka’ya kara harekatı

8 KASIM - ABD seçimini yaptı…Trump başkan seçildi

11 KASIM – Derik Kaymakamı hain saldırıda şehit oldu

14 KASIM – Şırnak’ta sokağa çıkma yasağı 8 ay sonra kaldırıldı

17 KASIM - Siirt’te bakır madeninde göçük: 16 ölü

24 KASIM- AP, AB-Türkiye müzakerelerinin dondurulması tasarısını onayladı.

24 KASIM - Fırat Kalkanı Harekatı'nda 19 şehit

26 Kasım - Fidel Castro 90 yaşında öldü

29 Kasım- Brezilyalı futbolcuları taşıyan uçak düştü: 76 ölü

29 KASIM - Adana Aladağ’da yurt yangını: 12 ölü

30 KASIM - Erdal Tosun trafik kazasında öldü

5 ARALIK – Göktürk Uydusu uzaya fırlatıldı.

7 ARALIK – İsmet Sezgin 88 yaşında hayatını kaybetti

10 ARALIK - İstanbul'da Bombalı Saldırı:44 şehit

13 ARALIK - Halep Düştü:200 ölü