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2016 böyle geçti! 2016 yılında Türkiye ve dünyada önemli olaylar

2016 yılında yaşanan önemli gelişmeler, İhlas Haber Ajansı’nın objektiflerinden dünyaya ve Türkiye’ye böyle yansıdı.

2016 böyle geçti! 2016 yılında Türkiye ve dünyada önemli olaylar

14 Aralık 2016 10:12
2016 böyle geçti! 2016 yılında Türkiye ve dünyada önemli olaylar - Tıkla İzle

3 OCAK - Halis Toprak hayatını kaybetti.
6 OCAK - Kuzey Kore Hidrojen bombası denedi
12 OCAK - Sultanahmet’te bombalı saldırı:10 Ölü
21 OCAK - Mustafa Koç hayatını kaybetti.
22 OCAK - Kamer Genç hayatını kaybetti.
29 OCAK - Rüzgar Çetin’in sebep olduğu kazada 1 polis şehit
29 OCAK - Askeri casusluk davasında tüm sanıklara beraat
2 ŞUBAT - Sabancı Suikasti failleri 20 yıl sonra yakalandı
17 ŞUBAT - Ankara’da bombalı saldırı: 29 Ölü
18 ŞUBAT – Lice'de askeri araca saldırı:6 Şehit
26 ŞUBAT – Can Dündar ve Erdem Gül serbest bırakıldı.
5 MART - Zaman Gazetesi'ne kayyum atandı.
9 MART- 2016 Yılının ilk güneş tutulması
13 MART - Kızılay’da bombalı saldırı: 38 ölü
19 MART - İstiklal Caddesi'nde canlı bomba saldırısı:5ölü
22 MART - Brüksel’de 3 bombalı saldırı: 34 ölü
23 MART - Beratcan su kuyusunda ölü bulundu
31 MART – Diyarbakır'da polise bombalı saldırı: 8 şehit
1 NİSAN - Türkiye 4.5G ile tanıştı
7 NİSAN - Kırıkkale Silah Fabrikası Müdürü, milli piyade tüfeğinin sırlarını satarken yakalandı
24 NİSAN - Galatasaray Eurocup şampiyonu oldu
1 MAYIS - Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde bombalı saldırı: 3 şehit
12 MAYIS - Çanakkale'de tur otobüsü kaza yaptı:5 ölü
12 MAYIS - Tanışık Köyü’nde patlama: 16 kişi hayatını kaybetti
13 MAYIS - Çukurca’da çatışma: 8 şehit
15 MAYIS - Beşiktaş Şampiyon oldu
15 MAYIS - Oya Aydoğan hayatını kaybetti
22 MAYIS – Binali Yıldırım Başbakan oldu
24 MAYIS – Tendürek Dağı'nda patlama:6 şehit
26 MAYIS -Ziraat Türkiye Kupası’nı Galatasaray aldı
3 HAZİRAN - Muhammed Ali hayatını kaybetti
5 HAZİRAN – İlkokul öğrencilerini taşıyan minibüs su kanalına uçtu: 14 ölü
7 HAZİRAN - Tanju Gürsu hayatını kaybetti
7 HAZİRAN – Vezneciler'de polise bombalı saldırı: 11 şehit
10 HAZİRAN – Konya'da taziye dönüşü kaza:10 ölü
12 HAZİRAN – Günlerce konuşulan seri katil Atalay Filiz İzmir'de yakalandı
15 HAZİRAN - Gazeteci Hakkı Devrim, 87 yaşında hayatını kaybetti
20 HAZİRAN – Elazığ'da tarım işçilerini taşıyan minibüse tren çarptı:9 ölü
22 HAZİRAN - Yaşar Nuri Öztürk hayatını kaybetti.
28 HAZİRAN - Atatürk Havalimanı'nda 3 canlı bomba patladı: 44 ölü
1 TEMMUZ – Osmangazi köprüsü açıldı
5 TEMMUZ - Giresun’da askeri helikopter düştü: 7 ölü
14 TEMMUZ - Fransa’da intihar saldırısı: 84 ölü
15 TEMMUZ – Kara gece…Hain Darbe girişimi:240 ölü
16 TEMMUZ – Darbe girişimi sonrasında yurt genelinde FETÖ operasyonları
16 TEMMUZ – 8 Darbeci asker Yunanistan'a kaçtı
17 TEMMUZ - Yurt genelinde demokrasi nöbeti tutuldu
17 TEMMUZ - ABD’de yaşayan Türkler, Gülen’in iadesi için imza kampanyası başlattı
21 TEMMUZ - 3 ay OHAL ilan edildi
22 TEMMUZ – 15 Temmuz, Şehitleri Anma Günü ilan edildi
27 TEMMUZ – Medyada FETÖ operasyonu
29 TEMMUZ – Hakkari Çukurca'da çatışma: 8 şehit
7 AĞUSTOS - Milyonlar Demokrasi ve Şehitler Mitingi’nde buluştu
9 AĞUSTOS - Erdogan ve Putin uçak krizinin ardından ilk kez buluştu
17 AĞUSTOS - Denetimli Serbestlik kapsamında 38 bin kişi tahliye edildi
20 AĞUSTOS - Gaziantep düğünde terör saldırısı: 57 ölü
21 AĞUSTOS -Türkiye olimpiyatları 8 madalyayla tamamladı
24 AĞUSTOS - Fırat Kalkanı Harekatı başladı.
24 AĞUSTOS - İtalya’da deprem: 250 ölü
26 AĞUSTOS - Yavuz Sultan Selim köprüsü açıldı.
26 AĞUSTOS - Tüm askeri sağlık kuruluşları, Sağlık Bakanlığına bağlandı.
26 AĞUSTOS - Cizre'de bombalı saldırı:11 şehit 78 Yaralı
30 AĞUSTOS - Naşide Göktürk hayatını kaybetti.
2 EYLÜL- Özbekistan Devlet Başkanı Kerimov hayatını kaybetti
8 EYLÜL - Kış Saati Uygulaması Yürürlükten Kaldırıldı
16 EYLÜL – Tarık Akan hayatını kaybetti
28 EYLÜL - Şimon Peres, 93 yaşında öldü
9 EKİM – Hakkari Şemdinli'de karakola saldırı:10 şehit
12 EKİM - Kemal Unakıtan hayatını kaybetti
31 EKİM – Cumhuriyet Gazetesi'ne operasyon
2 KASIM - Gönül Ülkü Özcan, 85 yaşında hayatını kaybetti.
3 KASIM- Irak ordusu Musul’a girdi
4 KASIM - HDP’ye üst düzeyde operasyon
7 KASIM - Rakka’ya kara harekatı
8 KASIM - ABD seçimini yaptı…Trump başkan seçildi
11 KASIM – Derik Kaymakamı hain saldırıda şehit oldu
14 KASIM – Şırnak’ta sokağa çıkma yasağı 8 ay sonra kaldırıldı
17 KASIM - Siirt’te bakır madeninde göçük: 16 ölü
24 KASIM- AP, AB-Türkiye müzakerelerinin dondurulması tasarısını onayladı.
24 KASIM - Fırat Kalkanı Harekatı'nda 19 şehit
26 Kasım - Fidel Castro 90 yaşında öldü
29 Kasım- Brezilyalı futbolcuları taşıyan uçak düştü: 76 ölü
29 KASIM - Adana Aladağ’da yurt yangını: 12 ölü
30 KASIM - Erdal Tosun trafik kazasında öldü
5 ARALIK – Göktürk Uydusu uzaya fırlatıldı.
7 ARALIK – İsmet Sezgin 88 yaşında hayatını kaybetti
10 ARALIK - İstanbul'da Bombalı Saldırı:44 şehit
13 ARALIK - Halep Düştü:200 ölü 


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