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2016 DHBT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS DHBT sınav soruları ve cevapları...

Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Merkezi tarafından 04 Aralık 2016 tarihinde KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sınavı yapıldı. DHBT sınav soruları ve cevaplarının açıklanmasının ardından hemen sınav sonuçları merak edilmeye başlandı. Peki sınava giren adayların merakla beklediği DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak? DHBT sınav soruları ve cevaplarını nereden öğrenebilirsiniz? DHBT sınavıyla ilgili tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.

2016 DHBT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS DHBT sınav soruları ve cevapları...

07 Aralık 2016 09:27

04 Aralık 2016 tarihinde Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan DHBT sınavının soru ve cevaplarının açıklanmasının ardından adaylar sınav sonuçlarını aratmaya başladı. Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) internet sitesinde KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) soru ve cevapları erişime açıldı. DHBT soru ve cevaplarının erişime açılmasından sonra ziyaretçiler tarafından incelendi.  Peki sınava giren adayların merakla beklediği DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak?

DHBT SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2016 Kamu personeli Seçme Sınavı (KPSS) , Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi oturumuyla tamamlanmış oldu. Tercih kılavuzunun tüm KPSS sınavlarının tamamlanmasının ardından yayımlanacağı düşünülürse, DHBT sınav sonuçlarının da bir an önce açıklanacağı ve tercih kılavuzunun yayımlanacağı söylenebilir.

DHBT PUANLARI NASIL HESAPLANACAK?

DHBT sınavına katılan adayların KPSS puanlarının yanında, öğrenim düzeylerine göre KPSSP122, KPSSP123, KPSSP124 puanları da hesaplanacak.  

DHBT sonuçları her öğrenim düzeyi için (ortaöğretim, ön lisans, lisans) ayrı ayrı değerlendirilecektir. Puanlar 100 üzerinden değerlendilecektir.

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Sınava katılan öğrenciler için sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adreslere gönderilimeyecektir. 

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