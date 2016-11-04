Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen uluslararası “Eğitimde Fatih Projesi Eğitim Teknolojileri Zirvesi 2016" Ankara’da The Green Park Otel’de başladı.

Düzenlenen organizasyonda eğitim teknolojilerindeki yenilikler katılımcıların sunumlarıyla masaya yatırılıyor. Zirveye İhlas Eğitim Kurumları da üç öğretmeniyle katkı veriyor. Zirvede İhlas Koleji Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Hüseyin Bıyık, '3D Tasarıma Robotik Bir Bakış' adlı proje sunumu yaptı. Bıyık, projeyle ilgili şu bilgileri aktardı:

"Projemiz kısaca, öğrencilerimizin hayal ettiği tasarımları 3D yazıcı kullanarak üretmek. Gelişen çağda 3D yazıcıların önemi gittikçe artmakta. Dolayısıyla bu teknolojiyi kullanarak öğrencilerimizin biraz da hayal gücüyle kendilerine özel, kendilerine özgü bir robot tasarlamaları. Yaklaşık 2 sene önce bu projeye başladık şu an bayağı ilerlemiş durumdayız. Birçok robotu öğrencilerimiz istedikleri gibi üretebiliyorlar."

"Öğrenciler bir mühendis gibi istedikleri robotu üretebiliyorlar"

Bıyık, bu tarz çalışmaların özellikle öğrencilerin ufkunu açtığını vurgulayarak, "Biz çalışmalarımız yaparken, 'Ne yapalım?' diye beyin fırtınası yaparken birçok fikrin ortaya çıkmasına sebep olmakta, bunu uygulayabilecek imkan sunmuş oluyoruz. Böylelikle istedikleri bir robotu kendisi bir mühendis gibi çalışarak, ölçerek, motorunu, ihtiyaç duyduğu bütün malzemeyi toplayarak bizzat yapmaya çalışıyor" diye konuştu.

Başlangıçta hedef kitlenin orta okul öğrencileri olduğunu belirten Bıyık, "Fakat birçok öğrencimiz bu tarz projelere katılmak istediler. O yüzden bu sene bu projeye de yeni başlamış olduk. Bütün kademelere, onlara uygun malzemelerle, özel eğitimler hazırlayarak şu an birinci sınıftan yedinci sınıfa kadar tüm öğrencilerimize robotik eğitim vermeyi düşünüyoruz, başladık bir buçuk aylık süreç boyunca da uygun malzeme kullanarak bu tarz eğitimlerin rahatlıkla verilebileceğini söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Goncagül Özcan

