Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM) 03 Aralık'ta yapılan 2. Dönem İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı'nın sonuçları bugün içerisinde açıklanacak.

İSG 2. DÖNEM SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

İSG 2. DÖNEM SINAV SONUÇLARI BUGÜN AÇIKLANACAK

11-27 Ekim tarihleri arasında başvurusu alınan 2. Dönem İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı 03 Aralık'ta gerçekleştirilmişti. Sınava giren binlerce adayın merakla beklediği sonuçlar bugün içerisinde açıklanması bekleniyor.