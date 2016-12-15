Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Eğitim
  •  » 2016-İSG 2. dönem sınav sonuçları açıklandı mı? 2016-İSG 2. dönem sınav ne zaman açıklanacak

2016-İSG 2. dönem sınav sonuçları açıklandı mı? 2016-İSG 2. dönem sınav ne zaman açıklanacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM) 03 Aralık'ta yapılan 2. Dönem İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı'nın sonuçları bugün içerisinde açıklanacak. 2016-İSG 2. dönem sınav sonuçları açıklandı mı? 2016-İSG 2. dönem sınav ne zaman açıklanacak. 2016-İSG 2. dönem sınav SONUÇLARI-ÖĞREN

2016-İSG 2. dönem sınav sonuçları açıklandı mı? 2016-İSG 2. dönem sınav ne zaman açıklanacak

15 Aralık 2016 12:18

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM) 03 Aralık'ta yapılan 2. Dönem İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı'nın sonuçları bugün içerisinde açıklanacak.

İSG 2. DÖNEM SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

İSG 2. DÖNEM SINAV SONUÇLARI BUGÜN AÇIKLANACAK

11-27 Ekim tarihleri arasında başvurusu alınan 2. Dönem İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı 03 Aralık'ta gerçekleştirilmişti. Sınava giren binlerce adayın merakla beklediği sonuçlar bugün içerisinde açıklanması bekleniyor.

 

Etiketler: 2016-İSG 2. dönem sınav ne zaman açıklanacak, 2016-İSG 2. dönem sınav sonuçları açıklandı mı?


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

EĞİTİM VİDEO GALERİ
EĞİTİM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 6°C

  • Ankara

    Ankara 0°C

  • İzmir

    İzmir 9°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 5°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç