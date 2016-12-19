İhlas Eğitim Kurumları Bahçelievler Kampüsü Spor Salonu’nda iki gün süren turnuvada İstanbul genelinde 7-12 yaş grubundan 450 sporcu 12 kategoride yarıştılar. Kategorilerinde dereceye giren sporcular düzenlenecek olan Türkiye Küçükler Satranç Şampiyonası’nda İstanbul’u temsil etme hakkını kazandılar.



Turnuva Bahçelievler Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit’in hamlesi ile açıldı.

Turnuva açılış törenine Bahçelievler Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Bahçelievler İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Çıkrıkçı, Bahçelievler Gençlik Hizmetleri ve Spor İlce Müdürü Numan Nafiz Şahin, Turnuva Koordinatörü Eyüp Araz, İhlas Eğitim Kurumları İlkokul ve Ortaokul Müdürü M. Numan Koyuncu, sporcular ve aileleri katıldılar.

Açılış töreninde konuşan Bahçelievler Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit sporculara başarılar diledikten sonra yapmış olduğu sembolik açılış hamlesi ile turnuva başladı.

“Satranç bizim milli sporumuz”

Satrancın oynarken zevkli, eğlenceli hem de zihin geliştiren bir spor olduğunu ifade eden Bahçelievler Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit “Satranç bizim milli sporumuz; fakat yeterince yaygın bir spor değil. Hem oynayan hem ilgilenen hem de öğrenen açısından bizim bu yaygınlığı yeniden sağlamamız lazım. Eğer biz yeterince tanıtabilir, satrancın niye bir ihtiyaç olduğunu anlatabilirsek bizim insanımız kesinlikle çocuklarına satranç öğretmek için üzerine düşecektir” dedi.



İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin'e organizasyona katkılarından dolayı teşekkür eden İhlas Eğitim Kurumları Bahçelievler Kampüsü İlk ve Ortaokul Müdürü Mustafa Numan Koyuncu, konuşmasına şöyle devam etti, "Burada öğrencilerimizin şu anki bulundukları durumdan ziyade hayata bakış açıları, kavrayışları, doğru yönlendirilmeleri çok önemli. Çocuklarımıza akademik anlamda katkıda bulunurken sportif yönlerinin gelişmesi için de böyle organizasyonlar yapıyoruz. İnşallah çocuklarımıza faydalı olur" şeklinde konuştu.

Sporun öncelikli katkısı özgüven ve disiplini getirmesi olduğunu söyleyen Bahçelievler Gençlik Hizmetleri ve Spor İlce Müdürü Numan Nafiz Şahin “ Bunu da başka türlü organizasyonlarda kazandırmak mümkün değil. O yüzden spor çok önemli. Sporun içerisinde de menotal olarak eğitime katkı sunduğu için satranç çok önemli. Bahçelievler İhlas Koleji'ne güzel ev sahipliklerinden ve yarışmalara sponsorluklarından dolayı teşekkürü bir borç biliyoruz” diye konuştu.

Bahçelievler ilçesinin İstanbul'da spor yönü ile öne çıkmış bir ilçe olduğunu belirten Bahçelievler İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Çıkrıkçı "Milli Eğitim Bakanlığı son yıllarda öğrencileri sadece akademik odaklı yarına hazırlamak yerine çocuklarımızın hem sportif hem kültürel hem de sosyal bütün değerlerini, yeteneklerini öne çıkararak hayatıyla bütünleştirerek onları geleceğe hazırlama noktasında çalışmalar yürütüyor. İleri vadede bu çalışmaların sonuçları ortaya çıkmış olacak" ifadelerini kullandı.

Dereceye girenlere ödülleri verildi

Turnuvanın son gününde yapılan final müsabakalarının ardından düzenlenen ödül töreninde konuşan İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, iki gün boyunca süren turnuvaya ev sahipliği yaptıkları için mutlu olduklarını söyledi. Turnuva boyunca mücadele göstererek başarı sağlayan sporcuları tebrik eden Yeltekin, çocuklarını bu spora yönlendiren anne babalara da teşekkür etti.

Satranç sporunda şans faktöründen söz edilemeyeceğini ifade eden Yeltekin, “Satranç sporu şans faktörünün oyuna etki etmediği tek spordur. Tamamen oyun bilgisi ile oynanan bir strateji oyunudur. Bu stratejileri üreterek satranç sporunda başarılı olan çocuklarımızın ilerideki hayatlarında da başarılı olacaklarına inanıyorum” dedi.



Bahçelievler İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Numan Nafiz Şahin de konuşmasına Kayseri’de yaşanan terör saldırısında şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet dileyerek başladı. Bu terör saldırısına rağmen il ve ilçe genelinde spor faaliyetlerine devam ettiklerini ifade eden Şahin, mili birlik ve beraberlik ile bu yaşananların üstesinden geleceklerini vurguladı. Turnuvanın düzenlenmesindeki katkılarından dolayı İhlas Eğitim Kurumlarına da teşekkür eden Şahin, dereceye giren sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Yapılan konuşmaların ardından geçilen ödül töreninde dereceye giren sporculara ödülleri verilirken turnuva hakemlerine de İhlas Eğitim Kurumları tarafından plaket takdim edildi.

