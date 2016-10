KPSS 2016 önlisans ortaöğretim sınavı yapıldı. Binlerce aday KPSS 2016 puanlarını hesaplamak için arama motorlarına akın etti. KPSS 2016 önlisans ortaöğretim sınavı puan hesaplama sistemine bakacak olursak 0.5 x (Genel kültür + genel yetenek neti) + 40 ile -+5 puan farkla puanınızı hesaplayabilirsiniz. Bu hesaplamaya göre yukarıdaki adayın puanı 0,5 x 70 + 40 = 75 puan olmalıydı. Ancak yapılan testlerin Türkiye ortalaması ve standart sapma değerleri -+5 puan oynamaktadır.

KPSS PUANI NASIL HESAPLANIR?

Şüphesiz hesap konusunda en çok meraklı olanlar öğretmen adaylarıdır. Onbinlerce aday arasından öğretmen olmak isteyenler üç farklı oturuma girmektedirler. Lisans, eğitim bilimleri ve öabt testine giren adaylar atanmak için p121 puanına bakmaktadır. p121 puan hesaplama motoru ile de öğretmenlik puanı olan öabt puanınızı hesaplayabilirsiniz.

Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Her testte, örneğin Genel Yetenek’te, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır. Bir testte, doğru ya da yanlış hiçbir cevabı bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. Buna göre bir adayın KPSS puanının hesaplanabilmesi için Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her ikisinden de en az bir soruyu doğru ya da yanlış işaretlemesi gerekir. Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerinden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanları içinde Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerinin her birinin ağırlığı 0,5 olacaktır. Bu ağırlıklara göre, testlerden elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP’nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP’nin hesaplanmasına giren testlerin her birinden standart puanı olması gerekir. Sınavdan sonra yapılan analizlerde bir testte sorulardan herhangi biri, biçimsel veya bilimsel bir nedenle ÖSYM tarafından “geçersiz” sayıldığı takdirde, bu soru, ilgili testi işaretleyen tüm adaylar için doğru cevaplanmış kabul edilecektir. Adayların ASP’leri kullanılarak, ortaöğretim düzeyi için KPSSP94, ön lisans düzeyi için KPSSP93 puanları hesaplanacaktır. KPSS puanlarının hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılacaktır. Böylece her KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacaktır. B Grubu Kadrolara yerleştirme ÖSYM tarafından KPSS puanları esas alınarak yapılacaktır

KPSS'DE KAÇ NET KAÇ PUAN?

KPSS 2016 Lisans bölümü için artık zaman daralıyor. Puanların ve netlerin en ince ayrıntısı ile hesaplandığı günlerdeyiz.

ORTA ÖĞRETİM – LİSE P 94

48 NET 70 PUAN

58 NET 80 PUAN

73 NET 85 PUAN

85 NET 90 PUAN

P KPSS ÖN LİSANS P 93

35 NET 70 PUAN

58 NET 80 PUAN

70 NET 85 PUAN

82 NET 90 PUAN

KPSS LİSANS P3 PUANI

55 NET 70 PUAN

62 NET 75 PUAN

72 NET 80 PUAN

84 NET 85 PUAN

91 NET 90 PUAN