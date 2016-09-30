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2016 KPSS önlisans sınavı yeni tarih ne zaman, 2016 KPSS Ortaöğretim sınavı yeni tarih ne zaman?

Lisansüstü ve orta öğretim mezunlarının merakla beklediği KPSS sınav tarihleri açıklandı. 2016 önlisans ve ortaöğretim KPSS sınavı ve saati belli oldu. KPSS sınavı bu ay ne zaman yapılacak? İşte KPSS yeni sınav tarihi ve saati...

2016 KPSS önlisans sınavı yeni tarih ne zaman, 2016 KPSS Ortaöğretim sınavı yeni tarih ne zaman?

30 Eylül 2016 12:20

15 Temmuz darbe girişimi sonrası ÖSYM'nin sınav takviminde bir aksaklık olmuş ve kurum sınavları olması gereken zamandan daha ileri bir tarihe ertelemişti. Bu durum ÖSYM'nin yapacağı hemen hemen her sınavda adayların başına geldi

Meydana gelen bu polaylar sonrası sınav tarihini önceden değiştiren ÖSYM, yeni sınav başvuru kayıt tarihlerini, sınav tarihlerini, sınav ücretlerini, sınav başarı taban puanını kendi sitesinde paylaştı. Sınava dair merak edilenler (sınav ücreti, sınav saati, başvuru son tarihi) soru cevap olarakhaberimizde.

2016 KPSS ÖNLİSANS SINAVI NE ZAMAN?

22 Ekim'de yapılması beklenen KPSS önlisans sınavı 16 Ekim'de yapılacak. Sınav saatinin 9.30 olması bekleniyor

2016 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?

23 Ekim'de yapılması beklenen KPSS ortaöğretim sınavı 20 Kasım'da yapılacak. Sınav saatinin 9.30 olması bekleniyor

  ÖSYM'den önemli açıklamalar nelerdir?

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, sınava girecek adaylarla ilgili bazı duyurularda bulundu. Bu duyurulara riayet etmeyen öğrencilerin sınavları kabul edilmeyecektir. Açıklama ve kurallar:

- Adayın girdiği sınava dair sonuçlar, posta ile eve gönderilmeyecek. Sonuç internet sitesinden yayınlanacak.

- Adayın sınava dair bilgisi sadece "kaç doğru ve kaç yanlış" üzerinden olacak, üzerine bir açıklama yapılmayacak.

- Kurumun belirlediği sınav soruları açıklanabilir. Bunun haricinde, kurum sınav sorularını açıklamama durumu vardır. Bu hakka sahiptir..

- Sınav esnasında uyulması gereken kurallara (kopya çekme, cep telefonu ile sınava girme, elektronik eşya taşıma) riayet etmeyen adayın sınavı geçersiz olcaktır. (Rıdvan Turşak)

 

RIDVAN TURŞAK

 

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