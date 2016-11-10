15 Temmuz darbe girişimi sonrası ÖSYM'nin sınav takviminde bir aksaklık olmuş ve kurum sınavları olması gereken zamandan daha ileri bir tarihe ertelemişti. Bu durum ÖSYM'nin yapacağı hemen hemen her sınavda adayların başına geldi. Peki KPSS 2016 orta öğretim sınavı ne zaman saat kaçta. KPSS lise mezun sınavı hangi gün yapılacak?

Meydana gelen bu polaylar sonrası sınav tarihini önceden değiştiren ÖSYM, yeni sınav başvuru kayıt tarihlerini, sınav tarihlerini, sınav ücretlerini, sınav başarı taban puanını kendi sitesinde paylaştı. Sınava dair merak edilenler (sınav ücreti, sınav saati, başvuru son tarihi) soru cevap olarak haberimizde.

2016 KPSS ORTAÖĞRETİM (LİSE) SINAVI NE ZAMAN?

KPSS ortaöğretim sınavı 20 Kasım'da yapılacak.

Sınav saati: 10.00

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, sınava girecek adaylarla ilgili bazı duyurularda bulundu. Bu duyurulara riayet etmeyen öğrencilerin sınavları kabul edilmeyecektir. Açıklama ve kurallar:

- Adayın girdiği sınava dair sonuçlar, posta ile eve gönderilmeyecek. Sonuç internet sitesinden yayınlanacak.

- Adayın sınava dair bilgisi sadece "kaç doğru ve kaç yanlış" üzerinden olacak, üzerine bir açıklama yapılmayacak.

- Kurumun belirlediği sınav soruları açıklanabilir. Bunun haricinde, kurum sınav sorularını açıklamama durumu vardır. Bu hakka sahiptir..

- Sınav esnasında uyulması gereken kurallara (kopya çekme, cep telefonu ile sınava girme, elektronik eşya taşıma) riayet etmeyen adayın sınavı geçersiz olcaktır. (Rıdvan Turşak)

RIDVAN TURŞAK