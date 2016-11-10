Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Eğitim
  •  » 2016 KPSS ortaöğretim (lise) sınavı giriş belgesi al, KPSS GİRİŞ BELGESİ AL

2016 KPSS ortaöğretim (lise) sınavı giriş belgesi al, KPSS GİRİŞ BELGESİ AL

Orta öğretim mezunlarının merakla beklediği KPSS sınavının yeni tarihleri açıklanmıştı. Binlerce gencin hayallerini süslediği mesleğe giriş için uzun zamandır hazırlandığı o kritik sınav geldi çattı. KPSS 2016 orta öğretim sınavı giriş belgesi al, KPSS lise mezun sınavı giriş, KPSS 2016 giriş belgesi dökümü al, KPSS giriş belgesi çıktısı al. KPSS sınavı ne zaman saat kaçta?

2016 KPSS ortaöğretim (lise) sınavı giriş belgesi al, KPSS GİRİŞ BELGESİ AL

10 Kasım 2016 22:10

15 Temmuz darbe girişimi sonrası ÖSYM'nin sınav takviminde bir aksaklık olmuş ve kurum sınavları olması gereken zamandan daha ileri bir tarihe ertelemişti. Bu durum ÖSYM'nin yapacağı hemen hemen her sınavda adayların başına geldi

Meydana gelen bu polaylar sonrası sınav tarihini önceden değiştiren ÖSYM, yeni sınav başvuru kayıt tarihlerini, sınav tarihlerini, sınav ücretlerini, sınav başarı taban puanını kendi sitesinde paylaştı. Sınava dair merak edilenler soru cevap olarak haberimizde.

2016 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN? 

23 Ekim'de yapılması beklenen KPSS ortaöğretim sınavı 20 Kasım'da yapılacak. Sınav saati: 10.00

 

TIKLA KPSS ORTAÖĞRETİM GİRİŞ BELGESİ DÖKÜMÜ AL

    ÖSYM'den önemli açıklamalar nelerdir?

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, sınava girecek adaylarla ilgili bazı duyurularda bulundu. Bu duyurulara riayet etmeyen öğrencilerin sınavları kabul edilmeyecektir. Açıklama ve kurallar:

- Adayın girdiği sınava dair sonuçlar, posta ile eve gönderilmeyecek. Sonuç internet sitesinden yayınlanacak.

- Adayın sınava dair bilgisi sadece "kaç doğru ve kaç yanlış" üzerinden olacak, üzerine bir açıklama yapılmayacak.

- Kurumun belirlediği sınav soruları açıklanabilir. Bunun haricinde, kurum sınav sorularını açıklamama durumu vardır. Bu hakka sahiptir..

- Sınav esnasında uyulması gereken kurallara (kopya çekme, cep telefonu ile sınava girme, elektronik eşya taşıma) riayet etmeyen adayın sınavı geçersiz olcaktır. (Rıdvan Turşak)

 

RIDVAN TURŞAK

Etiketler: 2016 KPSS giriş belgesi, 2016 KPSS Lise Mezunu sınavı ne zaman, 2016 ortaöğretim lise giriş dökümü al, giriş belgesi al, kpss çıktısı al, kpss giriş belgesi yayınlandı mı, kpss lise sınavı giriş belgesi, KPSS ortaöğretim lise sınavı saat kaçta, KPSS ortaöğretim sınavı giriş belgesi al, lise kpss


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

EĞİTİM VİDEO GALERİ
EĞİTİM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 18°C

  • İzmir

    İzmir 22°C

  • Bursa

    Bursa 23°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!