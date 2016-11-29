Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin KPSS sonuçlarını ne zaman açıklayacağı merak edilmeye devam ediyor. Milyonlarca adayın memuriyet için katıldığı KPSS 2016'nın sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak edilirken ÖSYM tarafından bununla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. 3.5 milyon insanın memur olma hayaliyle katıldığı KPSS 2016 sonuçları heyecanla bekleniyor. Peki, KPSS 2016 sonuçları ne zaman açıklanacak? Yerleştirme işlemleri ve tercih işlemleri nasıl gerçekleşecek? İşte detaylar.

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KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS ortaöğretim sınavına yaklaşık 3.5 milyon insan katıldı. Bu rakam geçen yıllarda gerçekletirilen KPSS ortaöğretim sınavına katılanların iki katı. Bu yıl katılımın geçmiş yıllara oranla fazla olmasından dolayı sınav sonucunun önceki zamanlara oranlara daha geç açıklanacağı tahmin ediliyor. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin sınav takvimine göre sonuçlar 15-22 gün için açıklandığı gözükmektedir. Gün sayısı sınava giren kişi sayısı ile orantılı olduğundan ötürü sonuçların açıklanması 22 günü geçebilir.

PUANLAR NASIL HESAPLANIYOR?

120 soru sorulan KPSS'de, sorular 60 genel yetenek, 60 genel kültür olarak soruluyor. KPSS sınavında 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor. Sınavın netleri bu şekilde hesaplanıyor. KPSS'de standart sapma konusu. Adayların en çok yapamadığı soru, belirli adaylar tarafından yapıldığında o sorunun puan değeri +5 veya -5 olarak hesaplanabiliyor.

KPSS puanı hesaplanırken, klasik olarak 0.5 x (Genel kültür + genel yetenek neti) + 40 ile -+5 puan farkla ortalama puan belli olmaktadır. Genel Kültürden ve genel yetenekten doğru ve yanlış soruların oranında net belli olmaktadır ve net üzerinden 0.5 ile çarpma işlemi yapılır. En son olarak + veya -5 puan üzerinden puan belli olur.

TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından sonuçlar açıklandıktan sonra tercih iişlemleri başlayacak. Tercih işlemlerinde herhangi bir ücret ödenmeyecek. Önlisans sınavına giren adayların da tercihleri beklemesinden ötürü tercih işlemleri bütün olarak yapılması bekleniyor. Kılavuz üzerinden yapılacak olan işlemler, kurumların açacağı kadroya göre şekil alacaktır.

ÖSYM SONUÇ SAYFASI