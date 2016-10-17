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2016 KYK burs/kredi başvuru sonuçları sorgulama! Tıkla Öğren

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2016 KYK burs/kredi başvuru sonuçları sorgulama! Tıkla Öğren

17 Ekim 2016 21:43

Öğrencilerin merakla beklediği KYK burs ve kredi başvuru sonuçları hakkında tüm gelişmeler haberimizde.

12 Ekim günü sona eren burs başvuruları adaylar sonuc.kyk.gov.tr adresinden öğrenebilecekler. Siz de haberimizin devamında bulunan linkten 2016 KYK burs başvuru sonuçlarını öğrenebilir açıklandığı andan itibaren TC. kimlik numaranızla sonuçları öğrenebilirsiniz. 

Başvurusunu yapan binlerce aday merakla  2016 KYK kredi ve burs başvuru sonuçlarını sorgulatmaya başladı. Kredi Yurtlar Kurumu tarafından yapılan başvurular 12 Ekim günü sona ermiş ve başvuru tarihleri uzatılamamıştır. 

BAŞVURULAR SONA ERDİ

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, başvuruların 12 Ekim Çarşamba günü saat 23.59'da sona ereceği ifade edildi. O gün itibariyle adaylar başvurularını tamamladı ve sonuçları beklemeye başladı. Kredi Burs başvuruları uzatılmayarak 12 Ekim'de bitmiş oldu.

BURS-KREDİ SONUÇLARI SORGULAMA

Başvurularını yapan adaylar merakla sonuçları beklerken siz de haberimizde yer alan linkten sorgulamanızı yapabilirsiniz.

KYK KREDİ VE BURS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN...

BURS VE KREDİLER NEREDEN ALINACAK?

Öğrenciler kyk.gov.tr adresindeki T.C. Ziraat Bankası linkinden KYK Kredi/Burs Ödemeleri bölümünden öğrenecekleri şubelerinden adına düzenlenmiş olan BANKKART'ını alarak (daha sonrada gönderilebilir) burs yada öğrenim kredilerini T.C. Ziraat Bankası ATM'lerinden süre tahdidi olmaksızın istedikleri zaman, ATM'lerin bulunmadığı yerlerde ise herhangi bir T.C. Ziraat Bankası şubesinden masraf ödemeden tahsil edebileceklerdir. Öğrencilere TC Kimlik Numaralarının son rakamına göre 6.-10. Günleri arasında ödeme yapılacaktır.

BURSUN KESİLME SEBEPLERİ

Başarısız olması, Öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması veya geçici olarak uzaklaştırılması, Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma, Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmemesi, Öğretim kurumunu değiştirmesi esnasında, eski öğretim kurumunda bir yıl başarısız olması yada öğretimine bir yıl ara vermesi, Öğretim kurumunun kapatılması, Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alması, Asgari ücret düzeyinde devamlı gelirle çalışması, Kesin hükümle mahkum olması hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.


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