2016 Vodafone 38. İstanbul Maratonu'nun startı verildi. 2016 Avrasya Maratonu (bu sene) ne zaman koşulacak maraton hangi gün yapılacak 2016 İstanbul Maraton'u saat kaçta başlayacak.. İşte bu sorularınızın cevabı...

Bu sene Vodafone sponsorluğunda 38. kez düzenlenecek İstanbul Maratonu’nun basın toplantısı Çırağan Sarayı’nda gerçekleşti. Toplantıya İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Göksel Gümüşdağ, Spor A.Ş. Genel Müdürü İsmail Özbayraktar, Vodafone İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Ender Buruk ve Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar da katıldı.

MARATON 13 KASIM'DA YAPILACAK

İstanbul Maratonu’nun Türkiye’nin en büyük organizasyonu olduğunu söyleyen Spor A.Ş. Genel Müdürü İsmail Özbayraktar, “‘Kadına şiddete hayır’ sloganıyla geçen sene düzenlenmişti. 15 Temmuz’da bütün dünyaya ülkemizin bölünemeyeceğini ilan ettik. Bize bıraktığı derin izler var. Bundan dolayı İstanbul Büyükşehir Başkanı Kadir Topbaş’ın isteğiyle 13 Kasım’daki organizasyon ’15 Temmuz şehitlerimizi anıyoruz’ sloganıyla koşulacak. İstanbul Maratonu’nun halk koşu var, 8 km koşuluyor. Onu da ‘Kahramanlar koşusu’ adıyla düzenleyeceğiz. Yeşil maraton unvanımız devam ediyor. Maraton hatıra ormanını bu sene genişlettik. Parkur güzergahımız sabah 7.00’den 14.30’a kadar kapalı olacak. 9 bin kişi ile bu maratonu yönetiyoruz. Fuarı alanını bu sene büyüktük. Herkesi fuar alanına bekliyoruz” dedi.

Çintimar: “Maratonun İstanbul ile birleşiyor olması bizim için önemli”

Maratonun önemine dikkat çeken Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, “Maratonlar ve yol koşuları halkın seyirci olmadan katılabileceği bir spor branşıdır. Bunun da İstanbul ile birleşiyor olması, atletizm camiası olarak önemli bir olay. Bu sene 38. kez düzenliyoruz. Londra’dan 2 yıl önde. Bu yıl maratonu izlemek için Akdeniz Atletizm Federasyonları Başkanları ve IAAF yöneticileri de gelecekler. Maraton fuarı ilklerin fuarı oldu. Bir çekim merkezi oldu” ifadelerini kullandı.

Buruk: “İBB ve Spor A.Ş ile birlikte çalışıyoruz”

2012 yılından beri İstanbul Maratonu’na sponsor olduklarını belirten Vodafone İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Ender Buruk, “6. kez Vodafone adıyla düzenlenecek. 4 tane maratona, 3 tane de yarı maratona sponsor olduk. Bu 8. olacak. İBB ile Spor A.Ş ile birlikte maratonun yükselmesini gayret ettik. 2011 senesinde 8 bin çipli sporcu vardı. Bu sayı her sene arttı. Bunun parçasını olmaktan çok mutluyuz. Maratona iletişim gücümüzü kullanıyoruz. Yurt dışında tanıtım yapıyoruz. Geçen sene 120 ülkeden katılım oldu” şeklinde konuştu.

Gümüşdağ: “Bu seneki maratonun ayrı bir yeri var”

Bu seneki maratonun ayrı bir yeri olduğunun altını çizen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Göksel Gümüşdağ ise şunları söyledi:

“Bu seneki maratonun ayrı bir önemi de her sene start noktasında 15 Temmuz gecesi yaşandı. Bu gecede kahraman insanlarımızın adına 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olarak değiştirdik. Sporun birleştirici unsuruna ihtiyacımız olduğu bu günlerde ve bugüne koşulan maratonların en önemlisini bu köprüde start vereceğiz. Spor A.Ş ile halka bu organizasyonları en iyi şekilde ulaştırmaya çalışıyoruz. Her geçen sene daha organize bir yapıyı hayata geçiriyoruz. Bunu mümkün kılan herkese teşekkür ediyorum. Vodafone, 2012 yılından beri isim sponsoruyla bizim yanımızda yer alıyor. İnanıyorum ki önümüzdeki 2 yılda Vodafone ile beraberliğimizi devam edeceğimizi düşünüyorum.”

Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu