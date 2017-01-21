Sakarya Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri 2016 yılı Aralık ayı içerisinde 56 bin 928 araç kontrol etti. Yapılan denetimler sonucunda kusurlarından dolayı 663 araç trafikten men edildi. 79 sürücünün ise ehliyetine el konuldu. Sakarya sınırları içerisinde 202 maddi hasarlı, 162 yaralamalı, 1 ölümlü olmak üzere toplam 365 trafik kazası meydana geldiği belirtildi. Meydana gelen trafik kazalarında 260 kişinin yaralandığı belirtildi.

Remzi Şimşek