Online firma rehberi Yellow Pages, 2016 yılı boyunca kullanıcıların en çok neleri aradığını açıkladı. Buna göre 2016’da dijital platformlarda en çok aranılan kategoriler arasında ilk sırada cep telefonu aramaları yer aldı. Yapılan aramaların yüzde 5’i cep telefonu kategorisinde gerçekleşti. Aramaların yüzde 55’i mobil cihazlardan yapılırken yüzde 45’i masaüstü cihazlardan yapıldı. Cinsiyet açısından bakıldığında, aramaların yüzde 69’u erkekler yüzde 31’i ise kadınlar tarafından gerçekleşti. Yaş aralığı ise 18-34 arası yaş aralığındaki kişiler, yüzde 56 oran ile en çok arama yapan aralık oldu. 35-53 yaş aralığında bu oran yüzde 34, 55 ve üstü yaş aralığında ise yüzde 10. En çok arama yapan şehirler ise İstanbul yüzde 36, Ankara 15, İzmir yüzde 9, Adana yüzde 4 ve Bursa yüzde 3 oldu.

En çok ilgi Türk mutfağına

2016’da en çok aranılan kategoriler arasında ikinci sırada restoranlar yer aldı. Arama yapanların yüzde 4’ü restoran ararken en çok ilgiyi geçen yıl olduğu gibi bu yıl da yine Türk mutfağı gördüğü belirtildi. Kullanıcıların yüzde 82’si en çok Türk mutfağı aradığı; restoran aramalarında da erkek kullanıcıların yaptığı aramalar ön plana çıktığı açıklandı. Erkeklerin yüzde 58’si, kadınların yüzde 42’si restoran arıyor. En çok arama yapan yaş grubu ise yüzde 45 ile 25-34 yaş arası. Restoranları sırasıyla, giyim ve giyim aksesuarları yüzde 3, bakanlık ve devlet daireleri yüzde 2,5, vakıf ve dernekler 1,5 takip etti.

Ülke gündeminde yaşanan gelişmeler dijital ortamda yapılan aramalarda belli dönemlerde farklılık gösterdiği, örneğin 2016’nın ikinci yarısından sonra özellikle vakıf ve dernek aramaları önceki yıllara göre sıçrayış göstererek yüzde 1,5 oranında daha fazla arandığını bildirildi.

