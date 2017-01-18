Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » 2016 yılında futbol ve basketbol konuşuldu

2016 yılında futbol ve basketbol konuşuldu

Ajanspress'in raporuna göre 2016 yılında spor dünyasında en çok futbol ve basketbol konuşuldu.

2016 yılında futbol ve basketbol konuşuldu

18 Ocak 2017 12:17

Medya takibi kuruluşu Ajans Press, 2016 yılında, Türkiye gündeminde medyanın en çok konuştuğu spor olaylarını araştırdı. Ajans Press 'in raporuna göre; futbol ve basketbol branşları ön plana çıkarken, geçen yılın en çok konuşulan spor olayı Beşiktaş'ın şampiyonluğu oldu. Kara kartalların 14'üncü şampiyonluğu Mayıs ayında 2 bin 748 habere konu oldu.

21 Şubat'ta Galatasaray'la Trabzonspor arasında oynanan maçta, Trabzonsporlu futbolcu Salih Dursun'un maçın hakemi Deniz Ateş Bitnel'e gösterdiği kırmızı kart olayı ise Şubat ayında 911 yazılı basın haberine konu oldu.

Beşiktaş'ın yeni stadyumu Vodafone Arena, 10 Nisan'da kapılarını açtı. Devlet protokolüyle açılışı gerçekleştirilen Türkiye'nin ilk akıllı stadyumu Nisan ayı boyunca 856 habere konu olarak sporun en çok konuşulan başlıkları arasındaki yerini aldı.

27 Nisan'da, EuroCup finalinde Strasbourg'u deviren Galatasaray Odeabank, Avrupa'nın iki numaralı kupasının sahibi oldu. Sarı kırmızılılar 505 haberle konuşulurken, Avrupa'nın bir numaralı kupası Euroleague'i kıl payı kaçıran Fenerbahçe, 408 haberle sporun en çok konuşulan beş başlığı arasındaki yerini almayı başardı. 

Etiketler: Ajanspress, futbol ve basketbol


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 8°C

  • Ankara

    Ankara 5°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 10°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!