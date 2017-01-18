Medya takibi kuruluşu Ajans Press, 2016 yılında, Türkiye gündeminde medyanın en çok konuştuğu spor olaylarını araştırdı. Ajans Press 'in raporuna göre; futbol ve basketbol branşları ön plana çıkarken, geçen yılın en çok konuşulan spor olayı Beşiktaş'ın şampiyonluğu oldu. Kara kartalların 14'üncü şampiyonluğu Mayıs ayında 2 bin 748 habere konu oldu.

21 Şubat'ta Galatasaray'la Trabzonspor arasında oynanan maçta, Trabzonsporlu futbolcu Salih Dursun'un maçın hakemi Deniz Ateş Bitnel'e gösterdiği kırmızı kart olayı ise Şubat ayında 911 yazılı basın haberine konu oldu.

Beşiktaş'ın yeni stadyumu Vodafone Arena, 10 Nisan'da kapılarını açtı. Devlet protokolüyle açılışı gerçekleştirilen Türkiye'nin ilk akıllı stadyumu Nisan ayı boyunca 856 habere konu olarak sporun en çok konuşulan başlıkları arasındaki yerini aldı.

27 Nisan'da, EuroCup finalinde Strasbourg'u deviren Galatasaray Odeabank, Avrupa'nın iki numaralı kupasının sahibi oldu. Sarı kırmızılılar 505 haberle konuşulurken, Avrupa'nın bir numaralı kupası Euroleague'i kıl payı kaçıran Fenerbahçe, 408 haberle sporun en çok konuşulan beş başlığı arasındaki yerini almayı başardı.