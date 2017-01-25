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2016 yılında havayolu konulu 15 bin 286 haber yapıldı

Medya takibi kuruluşu Ajans Press, Türkiye’nin havayolu ulaşımının medya yansımalarını inceledi. Ajans Press’in yazılı basında gerçekleştirdiği incelemeye göre 2016 yılında havayolu konulu 15 bin 286 haber yapıldı.

2016 yılında havayolu konulu 15 bin 286 haber yapıldı

25 Ocak 2017 11:44

Medya takibi kuruluşu Ajans Press, havayolunun medya yansımalarını inceledi. Ajans Press'in yazılı basında gerçekleştirdiği incelemeye göre 2016 yılı boyunca havayolu konulu, 15 bin 286 haber yapıldı. Yapılan açıklamada "2016 yılında yaşanan turizm krizine rağmen uçuş yoğunluğunun bu denli artması ve medyanın sürekli gündeminde yer alması 2017 yılı için umutların yeşermesini sağladı. 2015 yılında yaptığımız incelemede ise havayolları 15 bin 13 haberde yer aldı. Son iki yılda medyanın gündeminden düşmeyen havayolları geçtiğimiz yıl özellikle uçak kazalarıyla da gündemde kaldı” denildi.

2006 yılında 70 milyon 715 bin olan yolcu sayısının 2016 yılında 173 milyon 959 bin olduğu, ve 2016 yılındaki uçuş sayısının, bir önceki yıla göre yüzde 0,8 artış göstererek 1 milyon 829 bin 28 uçuşla rekor kırdığı bildirildi. Bu rakamın da ortalama her 17 saniyede bir uçuşa karşılık geldiği belirtildi.
 

Etiketler: Medya takibi kuruluşu Ajans Press


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