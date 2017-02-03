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2016 yılında obezite ile ilgili 19 bin haber yapıldı

Ajans Press’in obeziteyle ilgili medya araştırmasına göre, geçtiğimiz yıl obeziteyle ilgili 19 bin 229 haberin medyaya yansıdığı tespit edildi.

2016 yılında obezite ile ilgili 19 bin haber yapıldı

03 Şubat 2017 09:53

Medya takibi kuruluşu Ajans Press, obeziteyle ilgili medya araştırması yaptı. Ajans Press’in yazılı basında yaptığı araştırmaya göre, geçtiğimiz yıl 19 bin 229 haberin medyaya yansıdığı tespit edildi. Ayrıca, Türkiye'nin sağlıkla ilgili medya karnesinde, hareketsizlik, şişmanlık ve sigaranın en çok konuşulan başlıklar arasında yer aldığı belirtildi.

OECD sağlık istatistiklerine dayandırılan açıklamaya göre, dünyada obez insan sayısı yıllar geçtikçe artmaya devam ediyor. Bugün bir kişinin obez olma ihtimali 1975 ile kıyaslandığından üç kat daha fazla. Mevcut artışın bu şekilde devam etmesi halinde 2025 yılında her 5 kişiden 1’inin obez olması bekleniyor. Araştırmada, obezitenin görülme sıklığı ve dünyanın obezite haritası yer aldı. Türkiye’de kadınların erkeklerden daha obez olduğu medyaya yansıyan haberler arasında yer alırken, Türkiye’de 15 yaş ve üzerinin yüzde 19.9’unun obez olduğu bildirildi.

Etiketler: 2016 yılı, Ajans Press, obezite


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