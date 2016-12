Yandex, 1 Ocak – 30 Kasım tarihleri arasında Türk oyunseverlerin en çok aradıkları bilgisayar oyunlarını araştırdı.

En çok konuşulan oyun ilk sırada çıktı

Açık uçlu aksiyon-macera (open world action-adventure) oyun türünün en bilinen örneklerinden olan Grand Theft Auto, Türk oyuncular tarafından tercih edilmeye devam ediyor.

2015 yılında piyasaya sürüldüğünden bu yana oyun dünyasının en çok konuşulan oyunu olan GTA V’te oyuncular; Michael De Santa, Trevor Philips ve Franklin Clinton isimli karakterlerin hayali yerleşim yerleri Los Santos ve San Andreas’taki hikâyelerini yönlendiriyorlar.

Yerli oyun Zula’nın başarısı

İlk ve tek Türk yapımı MMOFPS oyunu olan Zula ise Üsküdar, İstanbul Metrosu, Kuzey Irak ve Trabzon-Uzungöl gibi haritalarının yanı sıra Demir Erez, Şahin Kılıç, Eşref Dayı ve Azad Kara gibi karakterleriyle Yandex verilerine göre GTA V’in ardından ikinci sırada yer aldı.

Listenin üçüncü sırasında ise dünyanın en çok tercih edilen futbol oyunu EA Sports’un FIFA serisi kendisine yer buldu. Kullanıcılar, Türkçe dil seçeneğinin de olduğu FIFA 17’nin yanı sıra FIFA 16’yla ilgili aramalarına da yıl boyunca devam ettiler.

FPS ve spor oyunları öne çıkıyor

Türk oyunseverlerin 2016 yılı boyunca yaptıkları aramalarda daha çok, açık uçlu aksiyon-macera, spor, FPS (birinci şahıs nişancı - first person shooter), araba yarışı, strateji ve simülasyon gibi oyun türlerini tercih ettikleri görüldü.

İşte Yandex verilerine göre 2016 yılının en çok aranan 20 bilgisayar oyunu:

1. Grand Theft Auto V

2. Zula

3. EA Sports – FIFA Serisi

4. Need for Speed

5. League of Legends

6. Pro Evolution Soccer (PES) 2017

7. Mortal Kombat

8. Hitman

9. Call of Duty Modern Warfare

10. Battlefield 1

11. Overwatch

12. Far Cry Priminal

13. Football Manager 2016

14. American Truck Simulator

15. NBA 2K16

16. Battlefield 4

17. Mafia III

18. Medal of Honor

19. Rainbow Six Siege

20. Portal 2