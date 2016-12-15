Türkiye’de en 2016’da arama trendinde yükselme gösterenler ise sırasıyla “EBA – Eğitim Bilişim Ağı”, “Pokemon GO” ve “Darbe” oldu.

Türkiye’de Yükselen Aramalar - İsimler

1 - Aleyna Tilki

2 - Oya Aydoğan

3 - Mustafa Koç

4 - Tarık Akan

5 - Emre Mor

6 - Muhammed Ali

7 - Koray Avcı

8 - Neslihan Atagül

9 - Barış Arduç

10- Kemal Doğulu

Yükselen aramalar

Yükselen genel aramalar ise “EBA-Eğitim Bilişim Ağı”, “Pokemon GO”, “Darbe”, “Altın fiyatları”, “Olimpiyatlar”, “Avrupa Şampiyonası”, “Kısmetse Olur”, “Takdir/teşekkür hesaplama”, “Dolar kuru”, “KPSS başvurusu” şeklinde sıralandı. “Yemek tarifleri” kategorisinde liste, “Trileçe”, “Mücver”, “İstiridye mantarı”, “Magnolia”, “Lazanya”, “Milkshake”, “Chia tohumu tatlı”, “Farklı kahvaltı”, “Mozaik pasta” ve “Biber dolması”ndan oluştu.

Google’da 2016 yılında Türkiye’de “Nedir?” sorusuyla aranan ilk üç ifade “Artık Yıl”, ”Güneş Tutulması” ve “Dünya Kadınlar Günü” olurken,

“Nasıl Yapılır?” sorusu ise en çok “Slime”, “KPSS Başvurusu” ve “Tanka Nasıl Çıkılır?” konularında soruldu.

